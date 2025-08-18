BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000000012167. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYDOGE on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000000012063 ja korkeimmillaan $ 0.0000000012719 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYDOGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000000006604286233, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000000053406.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYDOGE on muuttunut +0.62% viimeisen tunnin aikana, +0.71% 24 tunnin aikana ja -7.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen markkinatiedot
No.199
$ 204.42M
$ 233.48K
$ 246.53M
168,009.83T
202,618,622,820,244,770
BSC
BabyDogeCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 204.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 233.48K. BABYDOGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 168,009.83T ja sen kokonaistarjonta on 202618622820244770. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 246.53M.
Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders.
BabyDogeCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon BabyDogeCoin (BABYDOGE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BabyDogeCoin (BABYDOGE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BabyDogeCoin-rahakkeelle.
BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYDOGE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
BabyDogeCoin (BABYDOGE) -ostamisen perusteet
