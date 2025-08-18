OFFICIAL TRUMP (TRUMP) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 8.315
24 h:n matalin
$ 8.958
24 h:n korkein
$ 8.315
$ 8.958
$ 75.35181987642682
$ 1.208445100143142
-0.16%
-0.09%
-6.85%
-6.85%
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 8.406. Viimeisen 24 tunnin aikana TRUMP on vaihdellut alimmillaan $ 8.315 ja korkeimmillaan $ 8.958 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRUMP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 75.35181987642682, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.208445100143142.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TRUMP on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, -0.09% 24 tunnin aikana ja -6.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) -rahakkeen markkinatiedot
No.54
$ 1.68B
$ 22.50M
$ 8.41B
200.00M
999,999,993.45
999,999,313.710716
19.99%
0.04%
SOL
OFFICIAL TRUMP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.68B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 22.50M. TRUMP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 200.00M ja sen kokonaistarjonta on 999999313.710716. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.41B.
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän OFFICIAL TRUMP-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00757
-0.09%
30 päivää
$ -2.369
-21.99%
60 päivää
$ -0.092
-1.09%
90 päivää
$ -4.753
-36.12%
OFFICIAL TRUMP-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TRUMP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00757 (-0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
OFFICIAL TRUMP 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -2.369 (-21.99%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
OFFICIAL TRUMP-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TRUMP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.092 (-1.09%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
OFFICIAL TRUMP-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -4.753 (-36.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle OFFICIAL TRUMP (TRUMP)?
OFFICIAL TRUMP-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon OFFICIAL TRUMP (TRUMP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OFFICIAL TRUMP (TRUMP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OFFICIAL TRUMP-rahakkeelle.
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRUMP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) -ostamisen perusteet
