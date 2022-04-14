B3 Base (B3) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu B3 Base (B3) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

B3 Base (B3) -rahakkeen tiedot B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design. Virallinen verkkosivusto: https://b3.fun/ Valkoinen paperi: https://docs.b3.fun/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xB3B32F9f8827D4634fE7d973Fa1034Ec9fdDB3B3 Osta B3-rahaketta nyt!

B3 Base (B3) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu B3 Base (B3) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 65.22M $ 65.22M $ 65.22M Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 21.29B $ 21.29B $ 21.29B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 306.30M $ 306.30M $ 306.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.019926 $ 0.019926 $ 0.019926 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002454638366307108 $ 0.002454638366307108 $ 0.002454638366307108 Nykyinen hinta: $ 0.003063 $ 0.003063 $ 0.003063 Lue lisää B3 Base (B3) -rahakkeen hinnasta

B3 Base (B3) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset B3 Base (B3) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä B3-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta B3-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät B3-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu B3-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka B3-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään B3 Base (B3) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita B3-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan B3-rahakkeita MEXCistä nyt!

B3 Base (B3) -rahakkeen hintahistoria B3 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu B3-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

B3-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne B3-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? B3-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso B3-rahakkeen hintaennuste nyt!

