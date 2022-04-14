Avalon (AVL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Avalon (AVL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Avalon (AVL) -rahakkeen tiedot Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets. Virallinen verkkosivusto: https://www.avalonfinance.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.avalonfinance.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5c8D0C48810FD37A0A824D074ee290E64f7A8Fa2 Osta AVL-rahaketta nyt!

Avalon (AVL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Avalon (AVL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 24.17M $ 24.17M $ 24.17M Kokonaistarjonta: $ 162.25M $ 162.25M $ 162.25M Kierrossa oleva tarjonta: $ 161.68M $ 161.68M $ 161.68M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 149.50M $ 149.50M $ 149.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.0011 $ 2.0011 $ 2.0011 Kaikkien aikojen alin: $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 Nykyinen hinta: $ 0.1495 $ 0.1495 $ 0.1495 Lue lisää Avalon (AVL) -rahakkeen hinnasta

Avalon (AVL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Avalon (AVL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AVL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AVL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AVL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AVL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Avalon (AVL) -rahakkeen hintahistoria AVL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AVL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AVL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AVL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AVL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AVL-rahakkeen hintaennuste nyt!

