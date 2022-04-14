AVAIL (AVAIL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AVAIL (AVAIL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AVAIL (AVAIL) -rahakkeen tiedot Avail is designed to be a platform that connects different ecosystems by providing a modular, scalable, and interoperable platform. Avail's vision is to provide a cohesive, unified user experience within a flexible and modular blockchain ecosystem, drawing on lessons from Web2 to innovate in Web3. Virallinen verkkosivusto: https://www.availproject.org/ Valkoinen paperi: https://www.availproject.org/whitepaper Block Explorer: https://avail.subscan.io/ Osta AVAIL-rahaketta nyt!

AVAIL (AVAIL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AVAIL (AVAIL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 50.95M $ 50.95M $ 50.95M Kokonaistarjonta: $ 10.55B $ 10.55B $ 10.55B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.43B $ 3.43B $ 3.43B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 156.73M $ 156.73M $ 156.73M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Kaikkien aikojen alin: $ 0.014354017930342938 $ 0.014354017930342938 $ 0.014354017930342938 Nykyinen hinta: $ 0.01485 $ 0.01485 $ 0.01485 Lue lisää AVAIL (AVAIL) -rahakkeen hinnasta

AVAIL (AVAIL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AVAIL (AVAIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AVAIL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AVAIL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AVAIL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AVAIL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AVAIL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AVAIL (AVAIL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AVAIL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AVAIL-rahakkeita MEXCistä nyt!

AVAIL (AVAIL) -rahakkeen hintahistoria AVAIL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AVAIL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AVAIL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AVAIL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AVAIL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AVAIL-rahakkeen hintaennuste nyt!

