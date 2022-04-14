AVA (AVA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AVA (AVA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AVA (AVA) -rahakkeen tiedot AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core. Virallinen verkkosivusto: https://www.avafoundation.org Valkoinen paperi: https://www.avafoundation.org/ava-2-0-whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/G8LfyGVsjsLzetJ5RWZVAhMo4H9cb58ET1Z6gEZJQdPM Osta AVA-rahaketta nyt!

AVA (AVA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AVA (AVA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 40.80M $ 40.80M $ 40.80M Kokonaistarjonta: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M Kierrossa oleva tarjonta: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 58.33M $ 58.33M $ 58.33M Kaikkien aikojen korkein: $ 6.464807 $ 6.464807 $ 6.464807 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0439477 $ 0.0439477 $ 0.0439477 Nykyinen hinta: $ 0.5833 $ 0.5833 $ 0.5833 Lue lisää AVA (AVA) -rahakkeen hinnasta

AVA (AVA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AVA (AVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AVA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AVA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AVA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AVA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

AVA (AVA) -rahakkeen hintahistoria AVA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AVA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AVA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AVA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AVA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AVA-rahakkeen hintaennuste nyt!

