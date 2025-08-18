Lisätietoja AVA-rahakkeesta

AVA-rahakkeen hintatiedot

AVA-rahakkeen valkoinen paperi

AVA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AVA-rahakkeen tokenomiikka

AVA-rahakkeen hintaennuste

AVA-rahakkeen historia

AVA-osto-opas

AVA/fiat-valuuttamuunnin

AVA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

AVA-logo

AVA – hinta (AVA)

1AVA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.5588
$0.5588$0.5588
+0.12%1D
USD
Reaaliaikainen AVA (AVA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:45:32 (UTC+8)

AVA (AVA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.5546
$ 0.5546$ 0.5546
24 h:n matalin
$ 0.5844
$ 0.5844$ 0.5844
24 h:n korkein

$ 0.5546
$ 0.5546$ 0.5546

$ 0.5844
$ 0.5844$ 0.5844

$ 6.47585961
$ 6.47585961$ 6.47585961

$ 0.0439477
$ 0.0439477$ 0.0439477

-0.49%

+0.12%

-1.57%

-1.57%

AVA (AVA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.5585. Viimeisen 24 tunnin aikana AVA on vaihdellut alimmillaan $ 0.5546 ja korkeimmillaan $ 0.5844 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.47585961, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0439477.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AVA on muuttunut -0.49% viimeisen tunnin aikana, +0.12% 24 tunnin aikana ja -1.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AVA (AVA) -rahakkeen markkinatiedot

No.649

$ 39.07M
$ 39.07M$ 39.07M

$ 150.35K
$ 150.35K$ 150.35K

$ 55.85M
$ 55.85M$ 55.85M

69.95M
69.95M 69.95M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

69,949,531
69,949,531 69,949,531

69.94%

ETH

AVA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 39.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 150.35K. AVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 69.95M ja sen kokonaistarjonta on 69949531. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 55.85M.

AVA (AVA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AVA-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00067+0.12%
30 päivää$ -0.104-15.70%
60 päivää$ +0.0978+21.22%
90 päivää$ -0.0793-12.44%
AVA-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AVA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00067 (+0.12%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AVA 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.104 (-15.70%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AVA-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AVA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0978 (+21.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AVA-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0793 (-12.44%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AVA (AVA)?

Tarkista AVA-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on AVA (AVA)

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

AVA on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AVA-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AVA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue AVA-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AVA-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

AVA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AVA (AVA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AVA (AVA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AVA-rahakkeelle.

Tarkista AVA-rahakkeen hintaennuste nyt!

AVA (AVA) -rahakkeen tokenomiikka

AVA (AVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AVA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AVA (AVA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AVA:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AVA MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AVA paikallisiin valuuttoihin

1 AVA(AVA) - VND
14,696.9275
1 AVA(AVA) - AUD
A$0.865675
1 AVA(AVA) - GBP
0.41329
1 AVA(AVA) - EUR
0.48031
1 AVA(AVA) - USD
$0.5585
1 AVA(AVA) - MYR
RM2.35687
1 AVA(AVA) - TRY
22.859405
1 AVA(AVA) - JPY
¥82.658
1 AVA(AVA) - ARS
ARS$733.90251
1 AVA(AVA) - RUB
44.998345
1 AVA(AVA) - INR
48.74588
1 AVA(AVA) - IDR
Rp9,155.73624
1 AVA(AVA) - KRW
782.21276
1 AVA(AVA) - PHP
31.929445
1 AVA(AVA) - EGP
￡E.27.07608
1 AVA(AVA) - BRL
R$3.06058
1 AVA(AVA) - CAD
C$0.776315
1 AVA(AVA) - BDT
67.92477
1 AVA(AVA) - NGN
857.906265
1 AVA(AVA) - COP
$2,252.011625
1 AVA(AVA) - ZAR
R.9.902205
1 AVA(AVA) - UAH
22.99903
1 AVA(AVA) - VES
Bs76.5145
1 AVA(AVA) - CLP
$541.745
1 AVA(AVA) - PKR
Rs157.45232
1 AVA(AVA) - KZT
300.10439
1 AVA(AVA) - THB
฿18.24061
1 AVA(AVA) - TWD
NT$17.03425
1 AVA(AVA) - AED
د.إ2.049695
1 AVA(AVA) - CHF
Fr0.4468
1 AVA(AVA) - HKD
HK$4.361885
1 AVA(AVA) - AMD
֏213.73795
1 AVA(AVA) - MAD
.د.م5.032085
1 AVA(AVA) - MXN
$10.47746
1 AVA(AVA) - SAR
ريال2.094375
1 AVA(AVA) - PLN
2.04411
1 AVA(AVA) - RON
лв2.429475
1 AVA(AVA) - SEK
kr5.37277
1 AVA(AVA) - BGN
лв0.93828
1 AVA(AVA) - HUF
Ft190.744505
1 AVA(AVA) - CZK
11.823445
1 AVA(AVA) - KWD
د.ك0.1703425
1 AVA(AVA) - ILS
1.904485
1 AVA(AVA) - AOA
Kz511.915515
1 AVA(AVA) - BHD
.د.ب0.2105545
1 AVA(AVA) - BMD
$0.5585
1 AVA(AVA) - DKK
kr3.591155
1 AVA(AVA) - HNL
L14.682965
1 AVA(AVA) - MUR
25.540205
1 AVA(AVA) - NAD
$9.868695
1 AVA(AVA) - NOK
kr5.68553
1 AVA(AVA) - NZD
$0.955035
1 AVA(AVA) - PAB
B/.0.5585
1 AVA(AVA) - PGK
K2.31219
1 AVA(AVA) - QAR
ر.ق2.03294
1 AVA(AVA) - RSD
дин.56.36382

AVA-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AVA toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen AVA-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AVA”

Paljonko AVA (AVA) on arvoltaan tänään?
AVA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.5585 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AVA-USD-parin nykyinen hinta?
AVA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.5585. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AVA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AVA markkina-arvo on $ 39.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 69.95M USD.
Mikä oli AVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AVA saavutti ATH-hinnaksi 6.47585961 USD.
Mikä oli AVA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AVA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0439477 USD.
Mikä on AVA-rahakkeen treidausvolyymi?
AVA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 150.35K USD.
Nouseeko AVA tänä vuonna korkeammalle?
AVA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AVA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:45:32 (UTC+8)

AVA (AVA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AVA-USD-laskin

Summa

AVA
AVA
USD
USD

1 AVA = 0.5585 USD

Treidaa AVA-rahaketta

AVAUSDT
$0.5588
$0.5588$0.5588
+0.08%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu