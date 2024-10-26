AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AdvertisingTimeTrace (ATT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen tiedot Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe. Virallinen verkkosivusto: https://www.attglobal.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0xcCCf7C6552437ab1504C384C6Ed4501dAa3a9aC6 Osta ATT-rahaketta nyt!

AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 37.08M $ 37.08M $ 37.08M Kokonaistarjonta: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Kierrossa oleva tarjonta: $ 125.28M $ 125.28M $ 125.28M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 621.60M $ 621.60M $ 621.60M Kaikkien aikojen korkein: $ 3 $ 3 $ 3 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 Lue lisää AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen hinnasta

AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ATT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ATT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ATT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ATT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ATT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ATT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ATT-rahakkeita MEXCistä nyt!

AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen hintahistoria ATT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ATT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ATT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ATT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ATT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ATT-rahakkeen hintaennuste nyt!

