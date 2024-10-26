Lisätietoja ATT-rahakkeesta

AdvertisingTimeTrace – hinta (ATT)

1ATT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2902
$0.2902
+0.76%1D
Reaaliaikainen AdvertisingTimeTrace (ATT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:37:23 (UTC+8)

AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2842
$ 0.2842
24 h:n matalin
$ 0.3009
$ 0.3009
24 h:n korkein

$ 0.2842
$ 0.2842

$ 0.3009
$ 0.3009

+0.93%

+0.76%

+3.38%

+3.38%

AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2902. Viimeisen 24 tunnin aikana ATT on vaihdellut alimmillaan $ 0.2842 ja korkeimmillaan $ 0.3009 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ATT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ATT on muuttunut +0.93% viimeisen tunnin aikana, +0.76% 24 tunnin aikana ja +3.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 36.35M
$ 36.35M

$ 19.82K
$ 19.82K

$ 609.42M
$ 609.42M

125.28M
125.28M

2,100,000,000
2,100,000,000

2024-10-26 00:00:00

$ 0.2
$ 0.2

AdvertisingTimeTrace-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 19.82K. ATT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 125.28M ja sen kokonaistarjonta on 2100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 609.42M.

AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AdvertisingTimeTrace-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.002189+0.76%
30 päivää$ -0.0433-12.99%
60 päivää$ -0.0959-24.84%
90 päivää$ -0.228-44.00%
AdvertisingTimeTrace-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ATT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002189 (+0.76%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AdvertisingTimeTrace 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0433 (-12.99%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AdvertisingTimeTrace-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ATT-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0959 (-24.84%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AdvertisingTimeTrace-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.228 (-44.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AdvertisingTimeTrace (ATT)?

Tarkista AdvertisingTimeTrace-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on AdvertisingTimeTrace (ATT)

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

AdvertisingTimeTrace on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AdvertisingTimeTrace-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ATT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue AdvertisingTimeTrace-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AdvertisingTimeTrace-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

AdvertisingTimeTrace-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AdvertisingTimeTrace (ATT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AdvertisingTimeTrace (ATT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AdvertisingTimeTrace-rahakkeelle.

Tarkista AdvertisingTimeTrace-rahakkeen hintaennuste nyt!

AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen tokenomiikka

AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ATT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AdvertisingTimeTrace (ATT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AdvertisingTimeTrace:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AdvertisingTimeTrace MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ATT paikallisiin valuuttoihin

1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - VND
7,636.613
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - AUD
A$0.44981
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - GBP
0.214748
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - EUR
0.249572
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - USD
$0.2902
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - MYR
RM1.224644
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - TRY
11.877886
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - JPY
¥42.9496
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - ARS
ARS$381.340212
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - RUB
23.384316
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - INR
25.337362
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - IDR
Rp4,757.376288
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - KRW
406.442512
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - PHP
16.590734
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - EGP
￡E.14.068896
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - BRL
R$1.587394
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - CAD
C$0.400476
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - BDT
35.294124
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - NGN
445.773318
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - COP
$1,170.15895
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - ZAR
R.5.148148
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - UAH
11.950436
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - VES
Bs39.7574
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - CLP
$281.494
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - PKR
Rs81.813184
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - KZT
155.936068
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - THB
฿9.477932
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - TWD
NT$8.8511
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - AED
د.إ1.065034
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - CHF
Fr0.23216
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - HKD
HK$2.266462
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - AMD
֏111.05954
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - MAD
.د.م2.614702
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - MXN
$5.444152
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - SAR
ريال1.08825
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - PLN
1.062132
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - RON
лв1.26237
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - SEK
kr2.791724
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - BGN
лв0.487536
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - HUF
Ft99.077182
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - CZK
6.140632
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - KWD
د.ك0.088511
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - ILS
0.989582
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - AOA
Kz265.994418
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - BHD
.د.ب0.1094054
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - BMD
$0.2902
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - DKK
kr1.863084
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - HNL
L7.629358
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - MUR
13.270846
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - NAD
$5.127834
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - NOK
kr2.954236
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - NZD
$0.496242
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - PAB
B/.0.2902
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - PGK
K1.201428
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - QAR
ر.ق1.056328
1 AdvertisingTimeTrace(ATT) - RSD
дин.29.286984

AdvertisingTimeTrace-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AdvertisingTimeTrace toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen AdvertisingTimeTrace-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AdvertisingTimeTrace”

Paljonko AdvertisingTimeTrace (ATT) on arvoltaan tänään?
ATT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2902 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ATT-USD-parin nykyinen hinta?
ATT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2902. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AdvertisingTimeTrace-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ATT markkina-arvo on $ 36.35M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ATT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ATT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 125.28M USD.
Mikä oli ATT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ATT saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli ATT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ATT-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on ATT-rahakkeen treidausvolyymi?
ATT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 19.82K USD.
Nouseeko ATT tänä vuonna korkeammalle?
ATT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ATT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:37:23 (UTC+8)

AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 ATT = 0.2902 USD

$0.2902
