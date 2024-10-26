AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2902. Viimeisen 24 tunnin aikana ATT on vaihdellut alimmillaan $ 0.2842 ja korkeimmillaan $ 0.3009 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ATT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ATT on muuttunut +0.93% viimeisen tunnin aikana, +0.76% 24 tunnin aikana ja +3.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
AdvertisingTimeTrace-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 19.82K. ATT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 125.28M ja sen kokonaistarjonta on 2100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 609.42M.
Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.
AdvertisingTimeTrace (ATT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ATT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
