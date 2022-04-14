Aethir (ATH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Aethir (ATH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Aethir (ATH) -rahakkeen tiedot Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions. Virallinen verkkosivusto: https://www.aethir.com/ Valkoinen paperi: https://aethir.gitbook.io/aethir/ljvx8d8ee4ElPliP31K1 Block Explorer: https://solscan.io/token/Dm5BxyMetG3Aq5PaG1BrG7rBYqEMtnkjvPNMExfacVk7 Osta ATH-rahaketta nyt!

Aethir (ATH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Aethir (ATH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 395.62M $ 395.62M $ 395.62M Kokonaistarjonta: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 11.41B $ 11.41B $ 11.41B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.024430599906132534 $ 0.024430599906132534 $ 0.024430599906132534 Nykyinen hinta: $ 0.03468 $ 0.03468 $ 0.03468 Lue lisää Aethir (ATH) -rahakkeen hinnasta

Aethir (ATH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Aethir (ATH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ATH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ATH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ATH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ATH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

