Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Astro Armadillos (ASTROS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen tiedot

Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

Virallinen verkkosivusto:
https://astroarmadillos.io/
Valkoinen paperi:
https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62

Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 25.50M
$ 25.50M$ 25.50M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 6.09M
$ 6.09M$ 6.09M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.1249
$ 0.1249$ 0.1249
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.019778041816782114
$ 0.019778041816782114$ 0.019778041816782114
Nykyinen hinta:
$ 0.06089
$ 0.06089$ 0.06089

Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ASTROS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ASTROS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ASTROS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ASTROS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ASTROS-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ASTROS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen hintahistoria

ASTROS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ASTROS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ASTROS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ASTROS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.