Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen tiedot Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes. Virallinen verkkosivusto: https://astroarmadillos.io/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/ce7vc44jfnpkv65m Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xBc024abd1e72e2b5F9f73de13ACe4Ac68Fe73e62 Osta ASTROS-rahaketta nyt!

Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 25.50M $ 25.50M $ 25.50M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1249 $ 0.1249 $ 0.1249 Kaikkien aikojen alin: $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 $ 0.019778041816782114 Nykyinen hinta: $ 0.06089 $ 0.06089 $ 0.06089 Lue lisää Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen hinnasta

Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ASTROS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ASTROS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ASTROS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ASTROS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ASTROS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ASTROS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ASTROS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen hintahistoria ASTROS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ASTROS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ASTROS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ASTROS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ASTROS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ASTROS-rahakkeen hintaennuste nyt!

