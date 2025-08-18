Lisätietoja ASTROS-rahakkeesta

Astro Armadillos-logo

Astro Armadillos – hinta (ASTROS)

1ASTROS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.06113
$0.06113
-0.03%1D
USD
Reaaliaikainen Astro Armadillos (ASTROS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:57:28 (UTC+8)

Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.06098
$ 0.06098
24 h:n matalin
$ 0.06159
$ 0.06159
24 h:n korkein

$ 0.06098
$ 0.06098

$ 0.06159
$ 0.06159

$ 0.11362255496661224
$ 0.11362255496661224

$ 0.019778041816782114
$ 0.019778041816782114

+0.03%

-0.03%

+0.72%

+0.72%

Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.06113. Viimeisen 24 tunnin aikana ASTROS on vaihdellut alimmillaan $ 0.06098 ja korkeimmillaan $ 0.06159 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASTROS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.11362255496661224, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.019778041816782114.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASTROS on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja +0.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen markkinatiedot

No.1944

$ 1.56M
$ 1.56M

$ 7.82K
$ 7.82K

$ 6.11M
$ 6.11M

25.50M
25.50M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

25.49%

MATIC

Astro Armadillos-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 7.82K. ASTROS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.50M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.11M.

Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Astro Armadillos-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000183-0.03%
30 päivää$ +0.0002+0.32%
60 päivää$ +0.00973+18.92%
90 päivää$ +0.0081+15.27%
Astro Armadillos-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ASTROS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000183 (-0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Astro Armadillos 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0002 (+0.32%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Astro Armadillos-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ASTROS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00973 (+18.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Astro Armadillos-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0081 (+15.27%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Astro Armadillos (ASTROS)?

Tarkista Astro Armadillos-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Astro Armadillos (ASTROS)

Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

Astro Armadillos on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Astro Armadillos-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ASTROS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Astro Armadillos-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Astro Armadillos-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Astro Armadillos-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Astro Armadillos (ASTROS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Astro Armadillos (ASTROS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Astro Armadillos-rahakkeelle.

Tarkista Astro Armadillos-rahakkeen hintaennuste nyt!

Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen tokenomiikka

Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASTROS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Astro Armadillos (ASTROS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Astro Armadillos:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Astro Armadillos MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ASTROS paikallisiin valuuttoihin

Astro Armadillos-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Astro Armadillos toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Astro Armadillos-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Astro Armadillos”

Paljonko Astro Armadillos (ASTROS) on arvoltaan tänään?
ASTROS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.06113 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASTROS-USD-parin nykyinen hinta?
ASTROS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.06113. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Astro Armadillos-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASTROS markkina-arvo on $ 1.56M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASTROS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASTROS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.50M USD.
Mikä oli ASTROS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASTROS saavutti ATH-hinnaksi 0.11362255496661224 USD.
Mikä oli ASTROS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASTROS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.019778041816782114 USD.
Mikä on ASTROS-rahakkeen treidausvolyymi?
ASTROS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 7.82K USD.
Nouseeko ASTROS tänä vuonna korkeammalle?
ASTROS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASTROS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:57:28 (UTC+8)

Astro Armadillos (ASTROS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

