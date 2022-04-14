AustralianShepherd (ASS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AustralianShepherd (ASS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AustralianShepherd (ASS) -rahakkeen tiedot Australian Safe Shepherd is a community meme token forked from the infamous safemoon. The token is completely community driven and was fair launched. Every trade continues toward automatically generating liquidity locked inside of PancakeSwap's LP. Virallinen verkkosivusto: https://assfinance.net/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7c63f96feafacd84e75a594c00fac3693386fbf0 Osta ASS-rahaketta nyt!

AustralianShepherd (ASS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AustralianShepherd (ASS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10,000.00T $ 10,000.00T $ 10,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.39M $ 10.39M $ 10.39M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000001472 $ 0.0000001472 $ 0.0000001472 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.0000000010392 $ 0.0000000010392 $ 0.0000000010392 Lue lisää AustralianShepherd (ASS) -rahakkeen hinnasta

AustralianShepherd (ASS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AustralianShepherd (ASS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ASS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ASS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ASS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ASS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ASS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AustralianShepherd (ASS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ASS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ASS-rahakkeita MEXCistä nyt!

AustralianShepherd (ASS) -rahakkeen hintahistoria ASS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ASS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ASS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ASS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ASS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ASS-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!