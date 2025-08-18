Lisätietoja ASM-rahakkeesta

AS Monaco-logo

AS Monaco – hinta (ASM)

1ASM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2437
$0.2437$0.2437
+0.78%1D
USD
Reaaliaikainen AS Monaco (ASM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:56:57 (UTC+8)

AS Monaco (ASM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2402
$ 0.2402$ 0.2402
24 h:n matalin
$ 0.2484
$ 0.2484$ 0.2484
24 h:n korkein

$ 0.2402
$ 0.2402$ 0.2402

$ 0.2484
$ 0.2484$ 0.2484

$ 2.753173777433573
$ 2.753173777433573$ 2.753173777433573

$ 0.17967373495653602
$ 0.17967373495653602$ 0.17967373495653602

+1.07%

+0.78%

+0.41%

+0.41%

AS Monaco (ASM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2441. Viimeisen 24 tunnin aikana ASM on vaihdellut alimmillaan $ 0.2402 ja korkeimmillaan $ 0.2484 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.753173777433573, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.17967373495653602.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASM on muuttunut +1.07% viimeisen tunnin aikana, +0.78% 24 tunnin aikana ja +0.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AS Monaco (ASM) -rahakkeen markkinatiedot

No.2028

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 56.15K
$ 56.15K$ 56.15K

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

5.25M
5.25M 5.25M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

52.50%

CHZ

AS Monaco-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.15K. ASM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.25M ja sen kokonaistarjonta on 10000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.44M.

AS Monaco (ASM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AS Monaco-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001886+0.78%
30 päivää$ +0.0356+17.07%
60 päivää$ +0.0463+23.40%
90 päivää$ -0.0169-6.48%
AS Monaco-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ASM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001886 (+0.78%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AS Monaco 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0356 (+17.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AS Monaco-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ASM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0463 (+23.40%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AS Monaco-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0169 (-6.48%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AS Monaco (ASM)?

Tarkista AS Monaco-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on AS Monaco (ASM)

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

AS Monaco on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AS Monaco-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ASM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue AS Monaco-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AS Monaco-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

AS Monaco-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AS Monaco (ASM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AS Monaco (ASM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AS Monaco-rahakkeelle.

Tarkista AS Monaco-rahakkeen hintaennuste nyt!

AS Monaco (ASM) -rahakkeen tokenomiikka

AS Monaco (ASM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AS Monaco (ASM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AS Monaco:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AS Monaco MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ASM paikallisiin valuuttoihin

1 AS Monaco(ASM) - VND
6,423.4915
1 AS Monaco(ASM) - AUD
A$0.378355
1 AS Monaco(ASM) - GBP
0.180634
1 AS Monaco(ASM) - EUR
0.209926
1 AS Monaco(ASM) - USD
$0.2441
1 AS Monaco(ASM) - MYR
RM1.030102
1 AS Monaco(ASM) - TRY
9.991013
1 AS Monaco(ASM) - JPY
¥36.1268
1 AS Monaco(ASM) - ARS
ARS$320.762046
1 AS Monaco(ASM) - RUB
19.667137
1 AS Monaco(ASM) - INR
21.307489
1 AS Monaco(ASM) - IDR
Rp4,001.638704
1 AS Monaco(ASM) - KRW
341.876696
1 AS Monaco(ASM) - PHP
13.957638
1 AS Monaco(ASM) - EGP
￡E.11.833968
1 AS Monaco(ASM) - BRL
R$1.335227
1 AS Monaco(ASM) - CAD
C$0.339299
1 AS Monaco(ASM) - BDT
29.687442
1 AS Monaco(ASM) - NGN
375.538086
1 AS Monaco(ASM) - COP
$984.272225
1 AS Monaco(ASM) - ZAR
R.4.325452
1 AS Monaco(ASM) - UAH
10.052038
1 AS Monaco(ASM) - VES
Bs33.4417
1 AS Monaco(ASM) - CLP
$236.777
1 AS Monaco(ASM) - PKR
Rs68.816672
1 AS Monaco(ASM) - KZT
131.164694
1 AS Monaco(ASM) - THB
฿7.964983
1 AS Monaco(ASM) - TWD
NT$7.452373
1 AS Monaco(ASM) - AED
د.إ0.895847
1 AS Monaco(ASM) - CHF
Fr0.19528
1 AS Monaco(ASM) - HKD
HK$1.906421
1 AS Monaco(ASM) - AMD
֏93.41707
1 AS Monaco(ASM) - MAD
.د.م2.199341
1 AS Monaco(ASM) - MXN
$4.576875
1 AS Monaco(ASM) - SAR
ريال0.915375
1 AS Monaco(ASM) - PLN
0.893406
1 AS Monaco(ASM) - RON
лв1.061835
1 AS Monaco(ASM) - SEK
kr2.348242
1 AS Monaco(ASM) - BGN
лв0.410088
1 AS Monaco(ASM) - HUF
Ft83.367473
1 AS Monaco(ASM) - CZK
5.167597
1 AS Monaco(ASM) - KWD
د.ك0.0744505
1 AS Monaco(ASM) - ILS
0.832381
1 AS Monaco(ASM) - AOA
Kz223.739619
1 AS Monaco(ASM) - BHD
.د.ب0.0920257
1 AS Monaco(ASM) - BMD
$0.2441
1 AS Monaco(ASM) - DKK
kr1.569563
1 AS Monaco(ASM) - HNL
L6.417389
1 AS Monaco(ASM) - MUR
11.162693
1 AS Monaco(ASM) - NAD
$4.325452
1 AS Monaco(ASM) - NOK
kr2.482497
1 AS Monaco(ASM) - NZD
$0.417411
1 AS Monaco(ASM) - PAB
B/.0.2441
1 AS Monaco(ASM) - PGK
K1.010574
1 AS Monaco(ASM) - QAR
ر.ق0.888524
1 AS Monaco(ASM) - RSD
дин.24.641895

AS Monaco-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AS Monaco toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen AS Monaco-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AS Monaco”

Paljonko AS Monaco (ASM) on arvoltaan tänään?
ASM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2441 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASM-USD-parin nykyinen hinta?
ASM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2441. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AS Monaco-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASM markkina-arvo on $ 1.28M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.25M USD.
Mikä oli ASM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASM saavutti ATH-hinnaksi 2.753173777433573 USD.
Mikä oli ASM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.17967373495653602 USD.
Mikä on ASM-rahakkeen treidausvolyymi?
ASM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.15K USD.
Nouseeko ASM tänä vuonna korkeammalle?
ASM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:56:57 (UTC+8)

AS Monaco (ASM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ASM-USD-laskin

Summa

ASM
ASM
USD
USD

1 ASM = 0.2441 USD

Treidaa ASM-rahaketta

ASMUSDT
$0.2437
$0.2437$0.2437
+0.82%

