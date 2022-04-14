AS Monaco (ASM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AS Monaco (ASM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AS Monaco (ASM) -rahakkeen tiedot $ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences. Virallinen verkkosivusto: https://socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x371863096CF5685cD37AE00C28DE10b6edBab3Fe Osta ASM-rahaketta nyt!

AS Monaco (ASM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AS Monaco (ASM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Kokonaistarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.25M $ 5.25M $ 5.25M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.932 $ 3.932 $ 3.932 Kaikkien aikojen alin: $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 Nykyinen hinta: $ 0.253 $ 0.253 $ 0.253 Lue lisää AS Monaco (ASM) -rahakkeen hinnasta

AS Monaco (ASM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AS Monaco (ASM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ASM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ASM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ASM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ASM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

AS Monaco (ASM) -rahakkeen hintahistoria ASM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ASM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

