Sender (ASI) -rahakkeen tiedot Sender Network is the AI protocol designed to power the intent-centric vision of Web3 and accelerate the worldwide adoption of consumer crypto. Virallinen verkkosivusto: https://www.sender.org/ Valkoinen paperi: https://sender-network.gitbook.io/sender-network-docs/ Block Explorer: https://nearblocks.io/zh-cn/token/token.sendertge.near?tab=transfers Osta ASI-rahaketta nyt!

Sender (ASI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sender (ASI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.91M $ 4.91M $ 4.91M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.17385 $ 0.17385 $ 0.17385 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003064018018980925 $ 0.003064018018980925 $ 0.003064018018980925 Nykyinen hinta: $ 0.004907 $ 0.004907 $ 0.004907 Lue lisää Sender (ASI) -rahakkeen hinnasta

Sender (ASI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sender (ASI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ASI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ASI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ASI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ASI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ASI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Sender (ASI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ASI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ASI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Sender (ASI) -rahakkeen hintahistoria ASI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ASI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ASI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ASI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ASI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ASI-rahakkeen hintaennuste nyt!

