Artfi (ARTFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003272. Viimeisen 24 tunnin aikana ARTFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00322 ja korkeimmillaan $ 0.003333 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ARTFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03968435458968684, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003210351040338622.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ARTFI on muuttunut +0.42% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja -10.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Artfi (ARTFI) -rahakkeen markkinatiedot
SUI
Artfi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 426.56K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 28.96K. ARTFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 130.37M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.27M.
Artfi (ARTFI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Artfi-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00000098
-0.03%
30 päivää
$ -0.000791
-19.47%
60 päivää
$ -0.002099
-39.09%
90 päivää
$ -0.003829
-53.93%
Artfi-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ARTFI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000098 (-0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Artfi 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000791 (-19.47%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Artfi-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ARTFI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002099 (-39.09%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Artfi-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.003829 (-53.93%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Artfi (ARTFI)?
Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting.
The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.
Artfi-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Artfi (ARTFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Artfi (ARTFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Artfi-rahakkeelle.
Artfi (ARTFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ARTFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Artfi (ARTFI) -ostamisen perusteet
