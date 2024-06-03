Mikä on Artfi (ARTFI)

Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.

Artfi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Artfi (ARTFI) -rahakkeen tokenomiikka

Artfi (ARTFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ARTFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Artfi (ARTFI) -ostamisen perusteet

Artfi-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Artfi toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Artfi” Paljonko Artfi (ARTFI) on arvoltaan tänään? ARTFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003272 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on ARTFI-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.003272 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo ARTFI -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Artfi-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen ARTFI markkina-arvo on $ 426.56K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on ARTFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? ARTFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 130.37M USD . Mikä oli ARTFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? ARTFI saavutti ATH-hinnaksi 0.03968435458968684 USD . Mikä oli ARTFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? ARTFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003210351040338622 USD . Mikä on ARTFI-rahakkeen treidausvolyymi? ARTFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 28.96K USD . Nouseeko ARTFI tänä vuonna korkeammalle? ARTFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ARTFI-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Artfi (ARTFI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

