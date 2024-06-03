Artfi (ARTFI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Artfi (ARTFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Artfi (ARTFI) -rahakkeen tiedot Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world. Virallinen verkkosivusto: https://artfi.world/ Valkoinen paperi: https://artfitoken.io/Artfi-whitepaper.pdf Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/home Osta ARTFI-rahaketta nyt!

Artfi (ARTFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Artfi (ARTFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 434.91K $ 434.91K $ 434.91K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 130.37M $ 130.37M $ 130.37M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003210351040338622 $ 0.003210351040338622 $ 0.003210351040338622 Nykyinen hinta: $ 0.003336 $ 0.003336 $ 0.003336 Lue lisää Artfi (ARTFI) -rahakkeen hinnasta

Artfi (ARTFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Artfi (ARTFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ARTFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ARTFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ARTFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ARTFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ARTFI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Artfi (ARTFI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ARTFI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ARTFI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Artfi (ARTFI) -rahakkeen hintahistoria ARTFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ARTFI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ARTFI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ARTFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ARTFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ARTFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

