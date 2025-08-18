Lisätietoja ARRR-rahakkeesta

Pirate Chain-logo

Pirate Chain – hinta (ARRR)

1ARRR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2201
$0.2201$0.2201
-0.09%1D
USD
Reaaliaikainen Pirate Chain (ARRR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:02:35 (UTC+8)

Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2156
$ 0.2156$ 0.2156
24 h:n matalin
$ 0.2297
$ 0.2297$ 0.2297
24 h:n korkein

$ 0.2156
$ 0.2156$ 0.2156

$ 0.2297
$ 0.2297$ 0.2297

$ 16.90295492
$ 16.90295492$ 16.90295492

$ 0.0127392379923
$ 0.0127392379923$ 0.0127392379923

-0.10%

-0.09%

+30.31%

+30.31%

Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2201. Viimeisen 24 tunnin aikana ARRR on vaihdellut alimmillaan $ 0.2156 ja korkeimmillaan $ 0.2297 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ARRR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 16.90295492, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0127392379923.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ARRR on muuttunut -0.10% viimeisen tunnin aikana, -0.09% 24 tunnin aikana ja +30.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen markkinatiedot

No.621

$ 43.19M
$ 43.19M$ 43.19M

$ 99.87K
$ 99.87K$ 99.87K

$ 43.19M
$ 43.19M$ 43.19M

196.21M
196.21M 196.21M

196,213,797.97055
196,213,797.97055 196,213,797.97055

ARRR

Pirate Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 43.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.87K. ARRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 196.21M ja sen kokonaistarjonta on 196213797.97055. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 43.19M.

Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pirate Chain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000198-0.09%
30 päivää$ +0.069+45.66%
60 päivää$ +0.0873+65.73%
90 päivää$ +0.0656+42.45%
Pirate Chain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ARRR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000198 (-0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pirate Chain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.069 (+45.66%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pirate Chain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ARRR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0873 (+65.73%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pirate Chain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0656 (+42.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pirate Chain (ARRR)?

Tarkista Pirate Chain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Pirate Chain (ARRR)

Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

Pirate Chain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pirate Chain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ARRR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Pirate Chain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pirate Chain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pirate Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pirate Chain (ARRR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pirate Chain (ARRR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pirate Chain-rahakkeelle.

Tarkista Pirate Chain-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen tokenomiikka

Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ARRR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pirate Chain (ARRR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pirate Chain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pirate Chain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ARRR paikallisiin valuuttoihin

1 Pirate Chain(ARRR) - VND
5,791.9315
1 Pirate Chain(ARRR) - AUD
A$0.341155
1 Pirate Chain(ARRR) - GBP
0.162874
1 Pirate Chain(ARRR) - EUR
0.189286
1 Pirate Chain(ARRR) - USD
$0.2201
1 Pirate Chain(ARRR) - MYR
RM0.928822
1 Pirate Chain(ARRR) - TRY
9.008693
1 Pirate Chain(ARRR) - JPY
¥32.5748
1 Pirate Chain(ARRR) - ARS
ARS$288.465261
1 Pirate Chain(ARRR) - RUB
17.735658
1 Pirate Chain(ARRR) - INR
19.219132
1 Pirate Chain(ARRR) - IDR
Rp3,608.196144
1 Pirate Chain(ARRR) - KRW
308.694652
1 Pirate Chain(ARRR) - PHP
12.580916
1 Pirate Chain(ARRR) - EGP
￡E.10.670448
1 Pirate Chain(ARRR) - BRL
R$1.206148
1 Pirate Chain(ARRR) - CAD
C$0.305939
1 Pirate Chain(ARRR) - BDT
26.768562
1 Pirate Chain(ARRR) - NGN
337.576174
1 Pirate Chain(ARRR) - COP
$887.498225
1 Pirate Chain(ARRR) - ZAR
R.3.902373
1 Pirate Chain(ARRR) - UAH
9.063718
1 Pirate Chain(ARRR) - VES
Bs30.1537
1 Pirate Chain(ARRR) - CLP
$213.0568
1 Pirate Chain(ARRR) - PKR
Rs62.42036
1 Pirate Chain(ARRR) - KZT
118.268534
1 Pirate Chain(ARRR) - THB
฿7.188466
1 Pirate Chain(ARRR) - TWD
NT$6.710849
1 Pirate Chain(ARRR) - AED
د.إ0.807767
1 Pirate Chain(ARRR) - CHF
Fr0.17608
1 Pirate Chain(ARRR) - HKD
HK$1.718981
1 Pirate Chain(ARRR) - AMD
֏84.23227
1 Pirate Chain(ARRR) - MAD
.د.م1.983101
1 Pirate Chain(ARRR) - MXN
$4.133478
1 Pirate Chain(ARRR) - SAR
ريال0.825375
1 Pirate Chain(ARRR) - PLN
0.805566
1 Pirate Chain(ARRR) - RON
лв0.957435
1 Pirate Chain(ARRR) - SEK
kr2.119563
1 Pirate Chain(ARRR) - BGN
лв0.369768
1 Pirate Chain(ARRR) - HUF
Ft75.271999
1 Pirate Chain(ARRR) - CZK
4.657316
1 Pirate Chain(ARRR) - KWD
د.ك0.0671305
1 Pirate Chain(ARRR) - ILS
0.750541
1 Pirate Chain(ARRR) - AOA
Kz200.636557
1 Pirate Chain(ARRR) - BHD
.د.ب0.0829777
1 Pirate Chain(ARRR) - BMD
$0.2201
1 Pirate Chain(ARRR) - DKK
kr1.413042
1 Pirate Chain(ARRR) - HNL
L5.753414
1 Pirate Chain(ARRR) - MUR
10.065173
1 Pirate Chain(ARRR) - NAD
$3.893569
1 Pirate Chain(ARRR) - NOK
kr2.240618
1 Pirate Chain(ARRR) - NZD
$0.376371
1 Pirate Chain(ARRR) - PAB
B/.0.2201
1 Pirate Chain(ARRR) - PGK
K0.928822
1 Pirate Chain(ARRR) - QAR
ر.ق0.801164
1 Pirate Chain(ARRR) - RSD
дин.22.197085

Pirate Chain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pirate Chain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Pirate Chain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pirate Chain”

Paljonko Pirate Chain (ARRR) on arvoltaan tänään?
ARRR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2201 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ARRR-USD-parin nykyinen hinta?
ARRR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2201. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pirate Chain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ARRR markkina-arvo on $ 43.19M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ARRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ARRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 196.21M USD.
Mikä oli ARRR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ARRR saavutti ATH-hinnaksi 16.90295492 USD.
Mikä oli ARRR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ARRR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0127392379923 USD.
Mikä on ARRR-rahakkeen treidausvolyymi?
ARRR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 99.87K USD.
Nouseeko ARRR tänä vuonna korkeammalle?
ARRR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ARRR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:02:35 (UTC+8)

Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 ARRR = 0.2201 USD

