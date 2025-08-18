Lisätietoja CALCIFY-rahakkeesta

CALCIFY-rahakkeen hintatiedot

CALCIFY-rahakkeen valkoinen paperi

CALCIFY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CALCIFY-rahakkeen tokenomiikka

CALCIFY-rahakkeen hintaennuste

CALCIFY-rahakkeen historia

CALCIFY-osto-opas

CALCIFY/fiat-valuuttamuunnin

CALCIFY-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Calcify Tech-logo

Calcify Tech – hinta (CALCIFY)

1CALCIFY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04445
$0.04445$0.04445
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Calcify Tech (CALCIFY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:18:20 (UTC+8)

Calcify Tech (CALCIFY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04347
$ 0.04347$ 0.04347
24 h:n matalin
$ 0.04445
$ 0.04445$ 0.04445
24 h:n korkein

$ 0.04347
$ 0.04347$ 0.04347

$ 0.04445
$ 0.04445$ 0.04445

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+32.48%

+32.48%

Calcify Tech (CALCIFY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.04445. Viimeisen 24 tunnin aikana CALCIFY on vaihdellut alimmillaan $ 0.04347 ja korkeimmillaan $ 0.04445 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CALCIFY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CALCIFY on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +32.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Calcify Tech (CALCIFY) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 6.77
$ 6.77$ 6.77

$ 93.35M
$ 93.35M$ 93.35M

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BASE

Calcify Tech-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.77. CALCIFY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 2100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 93.35M.

Calcify Tech (CALCIFY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Calcify Tech-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.01613-26.63%
60 päivää$ -0.42973-90.63%
90 päivää$ +0.02045+85.20%
Calcify Tech-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CALCIFY-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Calcify Tech 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01613 (-26.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Calcify Tech-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CALCIFY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.42973 (-90.63%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Calcify Tech-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.02045 (+85.20%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Calcify Tech (CALCIFY)?

Tarkista Calcify Tech-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Calcify Tech (CALCIFY)

Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources.

Calcify Tech on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Calcify Tech-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CALCIFY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Calcify Tech-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Calcify Tech-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Calcify Tech-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Calcify Tech (CALCIFY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Calcify Tech (CALCIFY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Calcify Tech-rahakkeelle.

Tarkista Calcify Tech-rahakkeen hintaennuste nyt!

Calcify Tech (CALCIFY) -rahakkeen tokenomiikka

Calcify Tech (CALCIFY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CALCIFY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Calcify Tech (CALCIFY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Calcify Tech:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Calcify Tech MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CALCIFY paikallisiin valuuttoihin

1 Calcify Tech(CALCIFY) - VND
1,169.70175
1 Calcify Tech(CALCIFY) - AUD
A$0.0688975
1 Calcify Tech(CALCIFY) - GBP
0.032893
1 Calcify Tech(CALCIFY) - EUR
0.038227
1 Calcify Tech(CALCIFY) - USD
$0.04445
1 Calcify Tech(CALCIFY) - MYR
RM0.187579
1 Calcify Tech(CALCIFY) - TRY
1.8193385
1 Calcify Tech(CALCIFY) - JPY
¥6.5786
1 Calcify Tech(CALCIFY) - ARS
ARS$58.2566145
1 Calcify Tech(CALCIFY) - RUB
3.581781
1 Calcify Tech(CALCIFY) - INR
3.882263
1 Calcify Tech(CALCIFY) - IDR
Rp728.688408
1 Calcify Tech(CALCIFY) - KRW
62.342014
1 Calcify Tech(CALCIFY) - PHP
2.5420955
1 Calcify Tech(CALCIFY) - EGP
￡E.2.1553805
1 Calcify Tech(CALCIFY) - BRL
R$0.243586
1 Calcify Tech(CALCIFY) - CAD
C$0.0617855
1 Calcify Tech(CALCIFY) - BDT
5.406009
1 Calcify Tech(CALCIFY) - NGN
68.174743
1 Calcify Tech(CALCIFY) - COP
$179.2335125
1 Calcify Tech(CALCIFY) - ZAR
R.0.7889875
1 Calcify Tech(CALCIFY) - UAH
1.830451
1 Calcify Tech(CALCIFY) - VES
Bs6.08965
1 Calcify Tech(CALCIFY) - CLP
$43.0276
1 Calcify Tech(CALCIFY) - PKR
Rs12.60602
1 Calcify Tech(CALCIFY) - KZT
23.884763
1 Calcify Tech(CALCIFY) - THB
฿1.4530705
1 Calcify Tech(CALCIFY) - TWD
NT$1.3552805
1 Calcify Tech(CALCIFY) - AED
د.إ0.1631315
1 Calcify Tech(CALCIFY) - CHF
Fr0.03556
1 Calcify Tech(CALCIFY) - HKD
HK$0.3471545
1 Calcify Tech(CALCIFY) - AMD
֏17.011015
1 Calcify Tech(CALCIFY) - MAD
.د.م0.4004945
1 Calcify Tech(CALCIFY) - MXN
$0.834771
1 Calcify Tech(CALCIFY) - SAR
ريال0.1666875
1 Calcify Tech(CALCIFY) - PLN
0.162687
1 Calcify Tech(CALCIFY) - RON
лв0.1933575
1 Calcify Tech(CALCIFY) - SEK
kr0.4280535
1 Calcify Tech(CALCIFY) - BGN
лв0.074676
1 Calcify Tech(CALCIFY) - HUF
Ft15.2067895
1 Calcify Tech(CALCIFY) - CZK
0.941451
1 Calcify Tech(CALCIFY) - KWD
د.ك0.01355725
1 Calcify Tech(CALCIFY) - ILS
0.1515745
1 Calcify Tech(CALCIFY) - AOA
Kz40.5192865
1 Calcify Tech(CALCIFY) - BHD
.د.ب0.01675765
1 Calcify Tech(CALCIFY) - BMD
$0.04445
1 Calcify Tech(CALCIFY) - DKK
kr0.2858135
1 Calcify Tech(CALCIFY) - HNL
L1.161923
1 Calcify Tech(CALCIFY) - MUR
2.0326985
1 Calcify Tech(CALCIFY) - NAD
$0.7863205
1 Calcify Tech(CALCIFY) - NOK
kr0.4529455
1 Calcify Tech(CALCIFY) - NZD
$0.076454
1 Calcify Tech(CALCIFY) - PAB
B/.0.04445
1 Calcify Tech(CALCIFY) - PGK
K0.187579
1 Calcify Tech(CALCIFY) - QAR
ر.ق0.161798
1 Calcify Tech(CALCIFY) - RSD
дин.4.486783

Calcify Tech-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Calcify Tech toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Calcify Tech-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Calcify Tech”

Paljonko Calcify Tech (CALCIFY) on arvoltaan tänään?
CALCIFY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04445 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CALCIFY-USD-parin nykyinen hinta?
CALCIFY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04445. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Calcify Tech-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CALCIFY markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CALCIFY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CALCIFY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli CALCIFY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CALCIFY saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli CALCIFY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CALCIFY-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on CALCIFY-rahakkeen treidausvolyymi?
CALCIFY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.77 USD.
Nouseeko CALCIFY tänä vuonna korkeammalle?
CALCIFY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CALCIFY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:18:20 (UTC+8)

Calcify Tech (CALCIFY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CALCIFY-USD-laskin

Summa

CALCIFY
CALCIFY
USD
USD

1 CALCIFY = 0.04445 USD

Treidaa CALCIFY-rahaketta

CALCIFYUSDT
$0.04445
$0.04445$0.04445
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu