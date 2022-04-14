Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pirate Chain (ARRR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen tiedot Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction. Virallinen verkkosivusto: https://piratechain.com/ Valkoinen paperi: https://piratechain.com/whitepaper/ Block Explorer: https://explorer.piratechain.com/ Osta ARRR-rahaketta nyt!

Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 42.72M $ 42.72M $ 42.72M Kokonaistarjonta: $ 196.21M $ 196.21M $ 196.21M Kierrossa oleva tarjonta: $ 196.21M $ 196.21M $ 196.21M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 42.72M $ 42.72M $ 42.72M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.61 $ 0.61 $ 0.61 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 $ 0.0127392379923 Nykyinen hinta: $ 0.2177 $ 0.2177 $ 0.2177 Lue lisää Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen hinnasta

Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ARRR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ARRR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ARRR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ARRR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ARRR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ARRR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ARRR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pirate Chain (ARRR) -rahakkeen hintahistoria ARRR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ARRR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ARRR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ARRR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ARRR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ARRR-rahakkeen hintaennuste nyt!

