Apertum (APTM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Apertum (APTM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Apertum (APTM) -rahakkeen tiedot

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Virallinen verkkosivusto:
https://apertum.io
Valkoinen paperi:
https://apertum.io/apt-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://explorer.apertum.io

Apertum (APTM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Apertum (APTM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 20.18M
$ 20.18M$ 20.18M
Kokonaistarjonta:
$ 55.72M
$ 55.72M$ 55.72M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 12.46M
$ 12.46M$ 12.46M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.40B
$ 3.40B$ 3.40B
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.969
$ 1.969$ 1.969
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.7208375990263015
$ 0.7208375990263015$ 0.7208375990263015
Nykyinen hinta:
$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

Apertum (APTM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Apertum (APTM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä APTM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta APTM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät APTM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu APTM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Apertum (APTM) -rahakkeen hintahistoria

APTM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

APTM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne APTM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? APTM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.