Apertum (APTM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Apertum (APTM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Apertum (APTM) -rahakkeen tiedot APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability. Virallinen verkkosivusto: https://apertum.io Valkoinen paperi: https://apertum.io/apt-whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.apertum.io Osta APTM-rahaketta nyt!

Apertum (APTM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Apertum (APTM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 20.18M $ 20.18M $ 20.18M Kokonaistarjonta: $ 55.72M $ 55.72M $ 55.72M Kierrossa oleva tarjonta: $ 12.46M $ 12.46M $ 12.46M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.40B $ 3.40B $ 3.40B Kaikkien aikojen korkein: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 Kaikkien aikojen alin: $ 0.7208375990263015 $ 0.7208375990263015 $ 0.7208375990263015 Nykyinen hinta: $ 1.62 $ 1.62 $ 1.62 Lue lisää Apertum (APTM) -rahakkeen hinnasta

Apertum (APTM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Apertum (APTM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä APTM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta APTM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät APTM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu APTM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka APTM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Apertum (APTM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita APTM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan APTM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Apertum (APTM) -rahakkeen hintahistoria APTM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu APTM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

APTM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne APTM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? APTM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso APTM-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!