Lisätietoja APTM-rahakkeesta

APTM-rahakkeen hintatiedot

APTM-rahakkeen valkoinen paperi

APTM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

APTM-rahakkeen tokenomiikka

APTM-rahakkeen hintaennuste

APTM-rahakkeen historia

APTM-osto-opas

APTM/fiat-valuuttamuunnin

APTM-rahakkeen spot

Apertum-logo

Apertum – hinta (APTM)

1APTM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.63
$1.63
+1.68%1D
USD
Reaaliaikainen Apertum (APTM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:36:22 (UTC+8)

Apertum (APTM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.6
$ 1.6
24 h:n matalin
$ 1.65
$ 1.65
24 h:n korkein

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 1.65
$ 1.65$ 1.65

$ 1.972488445629584
$ 1.972488445629584$ 1.972488445629584

$ 0.7208375990263015
$ 0.7208375990263015$ 0.7208375990263015

+0.06%

+1.68%

-4.18%

-4.18%

Apertum (APTM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.628. Viimeisen 24 tunnin aikana APTM on vaihdellut alimmillaan $ 1.6 ja korkeimmillaan $ 1.65 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. APTM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.972488445629584, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.7208375990263015.

Lyhyen aikavälin tuloksissa APTM on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, +1.68% 24 tunnin aikana ja -4.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Apertum (APTM) -rahakkeen markkinatiedot

No.873

$ 20.28M
$ 20.28M

$ 571.65K
$ 571.65K

$ 3.42B
$ 3.42B

12.46M
12.46M

2,100,000,000
2,100,000,000

19,312,313.720287
19,312,313.720287

0.59%

APERTUM

Apertum-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 571.65K. APTM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.46M ja sen kokonaistarjonta on 19312313.720287. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.42B.

Apertum (APTM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Apertum-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.02693+1.68%
30 päivää$ +0.453+38.55%
60 päivää$ +0.647+65.95%
90 päivää$ +0.525+47.59%
Apertum-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään APTM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02693 (+1.68%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Apertum 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.453 (+38.55%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Apertum-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, APTM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.647 (+65.95%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Apertum-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.525 (+47.59%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Apertum (APTM)?

Tarkista Apertum-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Apertum (APTM)

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Apertum on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Apertum-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista APTM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Apertum-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Apertum-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Apertum-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Apertum (APTM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Apertum (APTM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Apertum-rahakkeelle.

Tarkista Apertum-rahakkeen hintaennuste nyt!

Apertum (APTM) -rahakkeen tokenomiikka

Apertum (APTM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää APTM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Apertum (APTM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Apertum:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Apertum MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

APTM paikallisiin valuuttoihin

Apertum-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Apertum toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Apertum-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Apertum”

Paljonko Apertum (APTM) on arvoltaan tänään?
APTM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.628 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on APTM-USD-parin nykyinen hinta?
APTM -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.628. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Apertum-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen APTM markkina-arvo on $ 20.28M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on APTM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
APTM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.46M USD.
Mikä oli APTM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
APTM saavutti ATH-hinnaksi 1.972488445629584 USD.
Mikä oli APTM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
APTM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.7208375990263015 USD.
Mikä on APTM-rahakkeen treidausvolyymi?
APTM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 571.65K USD.
Nouseeko APTM tänä vuonna korkeammalle?
APTM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso APTM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:36:22 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

