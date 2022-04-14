RWAX (APP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu RWAX (APP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

RWAX (APP) -rahakkeen tiedot Moon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users. Virallinen verkkosivusto: https://rwax.org/ Valkoinen paperi: https://docs.rwax.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC5d27F27F08D1FD1E3EbBAa50b3442e6c0D50439 Osta APP-rahaketta nyt!

RWAX (APP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RWAX (APP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.08M $ 8.08M $ 8.08M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05206 $ 0.05206 $ 0.05206 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001953384455000697 $ 0.001953384455000697 $ 0.001953384455000697 Nykyinen hinta: $ 0.002693 $ 0.002693 $ 0.002693 Lue lisää RWAX (APP) -rahakkeen hinnasta

RWAX (APP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RWAX (APP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä APP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta APP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät APP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu APP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka APP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään RWAX (APP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita APP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan APP-rahakkeita MEXCistä nyt!

RWAX (APP) -rahakkeen hintahistoria APP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu APP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

APP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne APP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? APP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso APP-rahakkeen hintaennuste nyt!

