API3 (API3) -rahakkeen tiedot Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds. Virallinen verkkosivusto: https://api3.org/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1JMVwk9pkGF7hvjkuu6ABA0-FrhRTzAwF/view?usp=sharing Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a Osta API3-rahaketta nyt!

API3 (API3) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu API3 (API3) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 120.86M $ 120.86M $ 120.86M Kokonaistarjonta: $ 150.98M $ 150.98M $ 150.98M Kierrossa oleva tarjonta: $ 86.42M $ 86.42M $ 86.42M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 211.15M $ 211.15M $ 211.15M Kaikkien aikojen korkein: $ 10.424 $ 10.424 $ 10.424 Kaikkien aikojen alin: $ 0.49636310987915105 $ 0.49636310987915105 $ 0.49636310987915105 Nykyinen hinta: $ 1.3985 $ 1.3985 $ 1.3985 Lue lisää API3 (API3) -rahakkeen hinnasta

API3 (API3) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset API3 (API3) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä API3-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta API3-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät API3-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu API3-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka API3-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään API3 (API3) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita API3-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan API3-rahakkeita MEXCistä nyt!

API3 (API3) -rahakkeen hintahistoria API3 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu API3-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

API3-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne API3-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? API3-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso API3-rahakkeen hintaennuste nyt!

