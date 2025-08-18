Lisätietoja API3-rahakkeesta

API3-logo

API3 – hinta (API3)

1API3 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+1.51%1D
USD
Reaaliaikainen API3 (API3) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:55:55 (UTC+8)

API3 (API3) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-1.02%

+1.51%

+119.53%

+119.53%

API3 (API3) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.5708. Viimeisen 24 tunnin aikana API3 on vaihdellut alimmillaan $ 1.3821 ja korkeimmillaan $ 1.7057 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. API3-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 10.30624803, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.49636310987915105.

Lyhyen aikavälin tuloksissa API3 on muuttunut -1.02% viimeisen tunnin aikana, +1.51% 24 tunnin aikana ja +119.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

API3 (API3) -rahakkeen markkinatiedot

No.319

ETH

API3-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 135.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 31.93M. API3-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 86.42M ja sen kokonaistarjonta on 150984694.4935871. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 237.17M.

API3 (API3) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän API3-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.023369+1.51%
30 päivää$ +0.7275+86.26%
60 päivää$ +1.0156+182.92%
90 päivää$ +0.7762+97.68%
API3-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään API3-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.023369 (+1.51%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

API3 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.7275 (+86.26%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

API3-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, API3-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.0156 (+182.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

API3-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.7762 (+97.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle API3 (API3)?

Tarkista API3-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on API3 (API3)

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

API3 on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja API3-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista API3-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue API3-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään API3-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

API3-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon API3 (API3) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko API3 (API3) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita API3-rahakkeelle.

Tarkista API3-rahakkeen hintaennuste nyt!

API3 (API3) -rahakkeen tokenomiikka

API3 (API3) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää API3-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

API3 (API3) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa API3:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa API3 MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

API3 paikallisiin valuuttoihin

API3-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton API3 toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen API3-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”API3”

Paljonko API3 (API3) on arvoltaan tänään?
API3-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.5708 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on API3-USD-parin nykyinen hinta?
API3 -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.5708. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on API3-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen API3 markkina-arvo on $ 135.75M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on API3-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
API3-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 86.42M USD.
Mikä oli API3-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
API3 saavutti ATH-hinnaksi 10.30624803 USD.
Mikä oli API3-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
API3-rahakkeen ATL-hinta oli 0.49636310987915105 USD.
Mikä on API3-rahakkeen treidausvolyymi?
API3-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 31.93M USD.
Nouseeko API3 tänä vuonna korkeammalle?
API3 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso API3-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

