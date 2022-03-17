APE

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

NimiAPE

SijoitusNo.127

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)2.46%

Kierrossa oleva tarjonta752,651,515

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta1,000,000,000

Kierrossa oleva määrä0.7526%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta39.398856949363356,2022-03-17

Alin hinta0.3544842084576708,2025-04-07

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

APE/USDT
ApeCoin
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (APE)
--
24 h:n summa (USDT)
--
APE/USDT
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (APE)
--
24 h:n summa (USDT)
--
