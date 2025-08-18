Lisätietoja ANYONE-rahakkeesta

ANyONe Protocol-logo

ANyONe Protocol – hinta (ANYONE)

1ANYONE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.6292
$0.6292$0.6292
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen ANyONe Protocol (ANYONE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:00:45 (UTC+8)

ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.6186
$ 0.6186$ 0.6186
24 h:n matalin
$ 0.6873
$ 0.6873$ 0.6873
24 h:n korkein

$ 0.6186
$ 0.6186$ 0.6186

$ 0.6873
$ 0.6873$ 0.6873

$ 2.2902790570354257
$ 2.2902790570354257$ 2.2902790570354257

$ 0.22281469458291092
$ 0.22281469458291092$ 0.22281469458291092

-1.29%

0.00%

-14.98%

-14.98%

ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.6292. Viimeisen 24 tunnin aikana ANYONE on vaihdellut alimmillaan $ 0.6186 ja korkeimmillaan $ 0.6873 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ANYONE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.2902790570354257, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.22281469458291092.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ANYONE on muuttunut -1.29% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -14.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen markkinatiedot

No.494

$ 61.35M
$ 61.35M$ 61.35M

$ 255.40K
$ 255.40K$ 255.40K

$ 62.92M
$ 62.92M$ 62.92M

97.50M
97.50M 97.50M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

97.49%

ETH

ANyONe Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 61.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 255.40K. ANYONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 97.50M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 62.92M.

ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ANyONe Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.1088-14.75%
60 päivää$ +0.3524+127.31%
90 päivää$ +0.0355+5.97%
ANyONe Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ANYONE-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ANyONe Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1088 (-14.75%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ANyONe Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ANYONE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.3524 (+127.31%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ANyONe Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0355 (+5.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ANyONe Protocol (ANYONE)?

Tarkista ANyONe Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ANyONe Protocol (ANYONE)

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

ANyONe Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ANyONe Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ANYONE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ANyONe Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ANyONe Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ANyONe Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ANyONe Protocol (ANYONE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ANyONe Protocol (ANYONE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ANyONe Protocol-rahakkeelle.

Tarkista ANyONe Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen tokenomiikka

ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ANYONE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ANyONe Protocol (ANYONE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ANyONe Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ANyONe Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ANYONE paikallisiin valuuttoihin

1 ANyONe Protocol(ANYONE) - VND
16,557.398
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - AUD
A$0.97526
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - GBP
0.465608
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - EUR
0.541112
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - USD
$0.6292
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - MYR
RM2.655224
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - TRY
25.753156
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - JPY
¥93.1216
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - ARS
ARS$822.477656
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - RUB
50.700936
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - INR
54.922868
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - IDR
Rp10,314.752448
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - KRW
882.465584
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - PHP
35.965072
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - EGP
￡E.30.509908
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - BRL
R$3.454308
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - CAD
C$0.868296
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - BDT
76.523304
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - NGN
965.029208
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - COP
$2,537.0917
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - ZAR
R.11.155716
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - UAH
25.910456
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - VES
Bs86.2004
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - CLP
$608.4364
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - PKR
Rs178.44112
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - KZT
338.094328
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - THB
฿20.549672
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - TWD
NT$19.184308
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - AED
د.إ2.309164
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - CHF
Fr0.50336
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - HKD
HK$4.914052
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - AMD
֏240.79484
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - MAD
.د.م5.669092
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - MXN
$11.810084
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - SAR
ريال2.3595
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - PLN
2.302872
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - RON
лв2.73702
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - SEK
kr6.052904
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - BGN
лв1.057056
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - HUF
Ft215.035392
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - CZK
13.301288
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - KWD
د.ك0.191906
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - ILS
2.145572
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - AOA
Kz573.559844
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - BHD
.د.ب0.2372084
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - BMD
$0.6292
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - DKK
kr4.039464
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - HNL
L16.447288
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - MUR
28.773316
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - NAD
$11.130548
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - NOK
kr6.405256
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - NZD
$1.075932
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - PAB
B/.0.6292
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - PGK
K2.655224
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - QAR
ر.ق2.290288
1 ANyONe Protocol(ANYONE) - RSD
дин.63.45482

ANyONe Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ANyONe Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen ANyONe Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ANyONe Protocol”

Paljonko ANyONe Protocol (ANYONE) on arvoltaan tänään?
ANYONE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.6292 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ANYONE-USD-parin nykyinen hinta?
ANYONE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.6292. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ANyONe Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ANYONE markkina-arvo on $ 61.35M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ANYONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ANYONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 97.50M USD.
Mikä oli ANYONE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ANYONE saavutti ATH-hinnaksi 2.2902790570354257 USD.
Mikä oli ANYONE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ANYONE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.22281469458291092 USD.
Mikä on ANYONE-rahakkeen treidausvolyymi?
ANYONE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 255.40K USD.
Nouseeko ANYONE tänä vuonna korkeammalle?
ANYONE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ANYONE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:00:45 (UTC+8)

ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ANYONE-USD-laskin

Summa

ANYONE
ANYONE
USD
USD

1 ANYONE = 0.6292 USD

Treidaa ANYONE-rahaketta

ANYONEUSDT
$0.6292
$0.6292$0.6292
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu