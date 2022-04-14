ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ANyONe Protocol (ANYONE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen tiedot Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. Virallinen verkkosivusto: https://anyone.io Valkoinen paperi: https://docs.anyone.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9 Osta ANYONE-rahaketta nyt!

ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 69.47M $ 69.47M $ 69.47M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 97.50M $ 97.50M $ 97.50M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 71.25M $ 71.25M $ 71.25M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.365 $ 2.365 $ 2.365 Kaikkien aikojen alin: $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 Nykyinen hinta: $ 0.7125 $ 0.7125 $ 0.7125 Lue lisää ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen hinnasta

ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ANYONE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ANYONE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ANYONE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ANYONE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ANYONE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ANYONE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ANYONE-rahakkeita MEXCistä nyt!

ANyONe Protocol (ANYONE) -rahakkeen hintahistoria ANYONE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ANYONE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ANYONE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ANYONE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ANYONE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ANYONE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!