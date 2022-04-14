ANTTIME (ANT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ANTTIME (ANT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ANTTIME (ANT) -rahakkeen tiedot ANTTIME is a Web 3.0 project that blends Game-Fi and Social-Fi to build a decentralized ecosystem based on the fair and universal value of time. By rewarding users solely for their time and engagement, ANTTIME promotes accessibility, inclusivity, and sustainable growth for all participants. Virallinen verkkosivusto: https://anttime.net/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.anttime.net/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xFf4A90B8A0C60047a838D64DbC762bdb4cB78394 Osta ANT-rahaketta nyt!

ANTTIME (ANT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ANTTIME (ANT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 382.00K $ 382.00K $ 382.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 1.95299 $ 1.95299 $ 1.95299 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000120188673665961 $ 0.000120188673665961 $ 0.000120188673665961 Nykyinen hinta: $ 0.0000382 $ 0.0000382 $ 0.0000382 Lue lisää ANTTIME (ANT) -rahakkeen hinnasta

ANTTIME (ANT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ANTTIME (ANT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ANT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ANT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ANT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ANT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ANT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ANTTIME (ANT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ANT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ANT-rahakkeita MEXCistä nyt!

ANTTIME (ANT) -rahakkeen hintahistoria ANT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ANT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ANT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ANT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ANT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ANT-rahakkeen hintaennuste nyt!

