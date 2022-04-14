ANLOG (ANLOG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ANLOG (ANLOG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ANLOG (ANLOG) -rahakkeen tiedot By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://www.analog.one/ Valkoinen paperi: https://www.analog.one/Analog-Timepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.analog.one/ Osta ANLOG-rahaketta nyt!

ANLOG (ANLOG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ANLOG (ANLOG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Kokonaistarjonta: $ 9.06B $ 9.06B $ 9.06B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.86B $ 1.86B $ 1.86B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.62M $ 12.62M $ 12.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001099883471799137 $ 0.001099883471799137 $ 0.001099883471799137 Nykyinen hinta: $ 0.001393 $ 0.001393 $ 0.001393 Lue lisää ANLOG (ANLOG) -rahakkeen hinnasta

ANLOG (ANLOG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ANLOG (ANLOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ANLOG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ANLOG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ANLOG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ANLOG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ANLOG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ANLOG (ANLOG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ANLOG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ANLOG-rahakkeita MEXCistä nyt!

ANLOG (ANLOG) -rahakkeen hintahistoria ANLOG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ANLOG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ANLOG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ANLOG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ANLOG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ANLOG-rahakkeen hintaennuste nyt!

