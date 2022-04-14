AME Chain (AME) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AME Chain (AME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AME Chain (AME) -rahakkeen tiedot AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source. Virallinen verkkosivusto: https://amechain.io/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.amechain.io/ Block Explorer: https://amescan.io Osta AME-rahaketta nyt!

AME Chain (AME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AME Chain (AME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 372.45K $ 372.45K $ 372.45K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 744.90K $ 744.90K $ 744.90K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 Nykyinen hinta: $ 0.0007449 $ 0.0007449 $ 0.0007449 Lue lisää AME Chain (AME) -rahakkeen hinnasta

AME Chain (AME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AME Chain (AME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AME-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

AME Chain (AME) -rahakkeen hintahistoria AME -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AME-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AME-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AME-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AME-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AME-rahakkeen hintaennuste nyt!

