AME Chain-logo

AME Chain – hinta (AME)

1AME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0007158
$0.0007158$0.0007158
+0.67%1D
USD
Reaaliaikainen AME Chain (AME) -hintakaavio
AME Chain (AME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

AME Chain (AME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0007152. Viimeisen 24 tunnin aikana AME on vaihdellut alimmillaan $ 0.0006965 ja korkeimmillaan $ 0.0007975 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.15384444, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000295861409807915.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AME on muuttunut +1.54% viimeisen tunnin aikana, +0.67% 24 tunnin aikana ja +4.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AME Chain (AME) -rahakkeen markkinatiedot

AME

AME Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 357.60K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.48K. AME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 715.20K.

AME Chain (AME) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AME Chain-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000004764+0.67%
30 päivää$ +0.0003295+85.42%
60 päivää$ +0.0002979+71.38%
90 päivää$ -0.0001335-15.73%
AME Chain-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000004764 (+0.67%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AME Chain 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0003295 (+85.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AME Chain-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002979 (+71.38%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AME Chain-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0001335 (-15.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AME Chain (AME)?

Tarkista AME Chain-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on AME Chain (AME)

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

AME Chain on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AME Chain-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AME-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue AME Chain-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AME Chain-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

AME Chain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AME Chain (AME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AME Chain (AME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AME Chain-rahakkeelle.

Tarkista AME Chain-rahakkeen hintaennuste nyt!

AME Chain (AME) -rahakkeen tokenomiikka

AME Chain (AME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AME Chain (AME) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AME Chain:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AME Chain MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AME paikallisiin valuuttoihin

AME Chain-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AME Chain toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen AME Chain-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AME Chain”

Paljonko AME Chain (AME) on arvoltaan tänään?
AME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0007152 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AME-USD-parin nykyinen hinta?
AME -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0007152. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AME Chain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AME markkina-arvo on $ 357.60K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M USD.
Mikä oli AME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AME saavutti ATH-hinnaksi 0.15384444 USD.
Mikä oli AME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AME-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000295861409807915 USD.
Mikä on AME-rahakkeen treidausvolyymi?
AME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.48K USD.
Nouseeko AME tänä vuonna korkeammalle?
AME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
AME Chain (AME) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

