Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen tiedot Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard). Virallinen verkkosivusto: https://alvara.xyz/ Valkoinen paperi: https://www.alvaraprotocol.io/Alvara_Protocol_White_Paper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8e729198d1c59b82bd6bba579310c40d740a11c2 Osta ALVA-rahaketta nyt!

Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.26M $ 14.26M $ 14.26M Kokonaistarjonta: $ 198.92M $ 198.92M $ 198.92M Kierrossa oleva tarjonta: $ 73.44M $ 73.44M $ 73.44M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 38.83M $ 38.83M $ 38.83M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.85 $ 2.85 $ 2.85 Kaikkien aikojen alin: $ 0.04738546373708529 $ 0.04738546373708529 $ 0.04738546373708529 Nykyinen hinta: $ 0.19416 $ 0.19416 $ 0.19416 Lue lisää Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen hinnasta

Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ALVA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ALVA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ALVA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ALVA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ALVA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ALVA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ALVA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen hintahistoria ALVA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ALVA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ALVA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ALVA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ALVA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ALVA-rahakkeen hintaennuste nyt!

