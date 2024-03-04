ALVA

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

NimiALVA

SijoitusNo.1131

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.06%

Kierrossa oleva tarjonta75,561,133.35205562

Enimmäistarjonta200,000,000

Kokonaistarjonta198,922,317.96902514

Kierrossa oleva määrä0.3778%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta4.777902393038671,2024-03-04

Alin hinta0.04738546373708529,2024-09-05

Julkinen lohkoketjuETH

JohdantoAlvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

