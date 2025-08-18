Lisätietoja ALVA-rahakkeesta

Alvara Protocol-logo

Alvara Protocol – hinta (ALVA)

1ALVA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2011
$0.2011
-1.90%1D
USD
Reaaliaikainen Alvara Protocol (ALVA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:35:18 (UTC+8)

Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.195
$ 0.195
24 h:n matalin
$ 0.23105
$ 0.23105
24 h:n korkein

$ 0.195
$ 0.195

$ 0.23105
$ 0.23105

$ 4.777902393038671
$ 4.777902393038671

$ 0.04738546373708529
$ 0.04738546373708529

+0.69%

-1.90%

-12.79%

-12.79%

Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.20411. Viimeisen 24 tunnin aikana ALVA on vaihdellut alimmillaan $ 0.195 ja korkeimmillaan $ 0.23105 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.777902393038671, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04738546373708529.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ALVA on muuttunut +0.69% viimeisen tunnin aikana, -1.90% 24 tunnin aikana ja -12.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen markkinatiedot

No.995

$ 14.99M
$ 14.99M

$ 287.83K
$ 287.83K

$ 40.82M
$ 40.82M

73.44M
73.44M

200,000,000
200,000,000

198,924,923.01996726
198,924,923.01996726

36.72%

ETH

Alvara Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 287.83K. ALVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 73.44M ja sen kokonaistarjonta on 198924923.01996726. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.82M.

Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Alvara Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0038949-1.90%
30 päivää$ +0.03225+18.76%
60 päivää$ +0.08407+70.03%
90 päivää$ +0.10894+114.46%
Alvara Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ALVA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0038949 (-1.90%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Alvara Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.03225 (+18.76%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Alvara Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ALVA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.08407 (+70.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Alvara Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.10894 (+114.46%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Alvara Protocol (ALVA)?

Tarkista Alvara Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Alvara Protocol (ALVA)

Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).

Alvara Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Alvara Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ALVA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Alvara Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Alvara Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Alvara Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Alvara Protocol (ALVA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Alvara Protocol (ALVA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Alvara Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Alvara Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen tokenomiikka

Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALVA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Alvara Protocol (ALVA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Alvara Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Alvara Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ALVA paikallisiin valuuttoihin

1 Alvara Protocol(ALVA) - VND
5,371.15465
1 Alvara Protocol(ALVA) - AUD
A$0.3163705
1 Alvara Protocol(ALVA) - GBP
0.1510414
1 Alvara Protocol(ALVA) - EUR
0.1755346
1 Alvara Protocol(ALVA) - USD
$0.20411
1 Alvara Protocol(ALVA) - MYR
RM0.8613442
1 Alvara Protocol(ALVA) - TRY
8.3542223
1 Alvara Protocol(ALVA) - JPY
¥30.20828
1 Alvara Protocol(ALVA) - ARS
ARS$268.2127866
1 Alvara Protocol(ALVA) - RUB
16.4471838
1 Alvara Protocol(ALVA) - INR
17.8208441
1 Alvara Protocol(ALVA) - IDR
Rp3,346.0650384
1 Alvara Protocol(ALVA) - KRW
285.8683016
1 Alvara Protocol(ALVA) - PHP
11.6689687
1 Alvara Protocol(ALVA) - EGP
￡E.9.8952528
1 Alvara Protocol(ALVA) - BRL
R$1.1164817
1 Alvara Protocol(ALVA) - CAD
C$0.2816718
1 Alvara Protocol(ALVA) - BDT
24.8238582
1 Alvara Protocol(ALVA) - NGN
313.5313299
1 Alvara Protocol(ALVA) - COP
$823.0225475
1 Alvara Protocol(ALVA) - ZAR
R.3.6209114
1 Alvara Protocol(ALVA) - UAH
8.4052498
1 Alvara Protocol(ALVA) - VES
Bs27.96307
1 Alvara Protocol(ALVA) - CLP
$197.9867
1 Alvara Protocol(ALVA) - PKR
Rs57.5426912
1 Alvara Protocol(ALVA) - KZT
109.6764674
1 Alvara Protocol(ALVA) - THB
฿6.6662326
1 Alvara Protocol(ALVA) - TWD
NT$6.225355
1 Alvara Protocol(ALVA) - AED
د.إ0.7490837
1 Alvara Protocol(ALVA) - CHF
Fr0.163288
1 Alvara Protocol(ALVA) - HKD
HK$1.5940991
1 Alvara Protocol(ALVA) - AMD
֏78.112897
1 Alvara Protocol(ALVA) - MAD
.د.م1.8390311
1 Alvara Protocol(ALVA) - MXN
$3.8291036
1 Alvara Protocol(ALVA) - SAR
ريال0.7654125
1 Alvara Protocol(ALVA) - PLN
0.7470426
1 Alvara Protocol(ALVA) - RON
лв0.8878785
1 Alvara Protocol(ALVA) - SEK
kr1.9635382
1 Alvara Protocol(ALVA) - BGN
лв0.3429048
1 Alvara Protocol(ALVA) - HUF
Ft69.6851951
1 Alvara Protocol(ALVA) - CZK
4.3189676
1 Alvara Protocol(ALVA) - KWD
د.ك0.06225355
1 Alvara Protocol(ALVA) - ILS
0.6960151
1 Alvara Protocol(ALVA) - AOA
Kz187.0851849
1 Alvara Protocol(ALVA) - BHD
.د.ب0.07694947
1 Alvara Protocol(ALVA) - BMD
$0.20411
1 Alvara Protocol(ALVA) - DKK
kr1.3103862
1 Alvara Protocol(ALVA) - HNL
L5.3660519
1 Alvara Protocol(ALVA) - MUR
9.3339503
1 Alvara Protocol(ALVA) - NAD
$3.6066237
1 Alvara Protocol(ALVA) - NOK
kr2.0778398
1 Alvara Protocol(ALVA) - NZD
$0.3490281
1 Alvara Protocol(ALVA) - PAB
B/.0.20411
1 Alvara Protocol(ALVA) - PGK
K0.8450154
1 Alvara Protocol(ALVA) - QAR
ر.ق0.7429604
1 Alvara Protocol(ALVA) - RSD
дин.20.5987812

Alvara Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Alvara Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Alvara Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Alvara Protocol”

Paljonko Alvara Protocol (ALVA) on arvoltaan tänään?
ALVA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.20411 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ALVA-USD-parin nykyinen hinta?
ALVA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.20411. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Alvara Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ALVA markkina-arvo on $ 14.99M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ALVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ALVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 73.44M USD.
Mikä oli ALVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ALVA saavutti ATH-hinnaksi 4.777902393038671 USD.
Mikä oli ALVA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ALVA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04738546373708529 USD.
Mikä on ALVA-rahakkeen treidausvolyymi?
ALVA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 287.83K USD.
Nouseeko ALVA tänä vuonna korkeammalle?
ALVA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ALVA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:35:18 (UTC+8)

Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

