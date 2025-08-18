Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.20411. Viimeisen 24 tunnin aikana ALVA on vaihdellut alimmillaan $ 0.195 ja korkeimmillaan $ 0.23105 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.777902393038671, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04738546373708529.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ALVA on muuttunut +0.69% viimeisen tunnin aikana, -1.90% 24 tunnin aikana ja -12.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen markkinatiedot
Alvara Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 287.83K. ALVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 73.44M ja sen kokonaistarjonta on 198924923.01996726. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 40.82M.
Alvara Protocol: Revolutionizing Fund Management. Experience the future of fund management with Alvara Protocol and the ERC-BTS (Basket Token Standard).
Alvara Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Alvara Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista ALVA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Alvara Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Alvara Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Alvara Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Alvara Protocol (ALVA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Alvara Protocol (ALVA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Alvara Protocol-rahakkeelle.
Alvara Protocol (ALVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALVA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Alvara Protocol (ALVA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Alvara Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Alvara Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
