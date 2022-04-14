Alephium (ALPH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Alephium (ALPH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Alephium (ALPH) -rahakkeen tiedot Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge! Virallinen verkkosivusto: https://alephium.org Valkoinen paperi: https://github.com/alephium/white-paper/ Block Explorer: https://explorer.alephium.org Osta ALPH-rahaketta nyt!

Alephium (ALPH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Alephium (ALPH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 33.78M $ 33.78M $ 33.78M Kokonaistarjonta: $ 213.99M $ 213.99M $ 213.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 118.33M $ 118.33M $ 118.33M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 285.50M $ 285.50M $ 285.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.04 $ 4.04 $ 4.04 Kaikkien aikojen alin: $ 0.046547973367701154 $ 0.046547973367701154 $ 0.046547973367701154 Nykyinen hinta: $ 0.2855 $ 0.2855 $ 0.2855 Lue lisää Alephium (ALPH) -rahakkeen hinnasta

Alephium (ALPH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Alephium (ALPH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ALPH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ALPH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ALPH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ALPH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

