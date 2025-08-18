Lisätietoja ALICE-rahakkeesta

My Neighbor Alice

My Neighbor Alice – hinta (ALICE)

Reaaliaikainen My Neighbor Alice (ALICE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:58:20 (UTC+8)

My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3737. Viimeisen 24 tunnin aikana ALICE on vaihdellut alimmillaan $ 0.3731 ja korkeimmillaan $ 0.3943 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 42.55032036, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.3139154720406003.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ALICE on muuttunut -0.93% viimeisen tunnin aikana, -1.29% 24 tunnin aikana ja -4.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen markkinatiedot

My Neighbor Alice-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.37M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 382.15K. ALICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 37.37M.

My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän My Neighbor Alice-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.004885-1.29%
30 päivää$ -0.0945-20.19%
60 päivää$ +0.0477+14.63%
90 päivää$ -0.1244-24.98%
My Neighbor Alice-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ALICE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004885 (-1.29%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

My Neighbor Alice 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0945 (-20.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

My Neighbor Alice-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ALICE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0477 (+14.63%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

My Neighbor Alice-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1244 (-24.98%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle My Neighbor Alice (ALICE)?

Tarkista My Neighbor Alice-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on My Neighbor Alice (ALICE)

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

My Neighbor Alice on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja My Neighbor Alice-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ALICE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue My Neighbor Alice-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään My Neighbor Alice-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

My Neighbor Alice-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon My Neighbor Alice (ALICE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko My Neighbor Alice (ALICE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita My Neighbor Alice-rahakkeelle.

Tarkista My Neighbor Alice-rahakkeen hintaennuste nyt!

My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen tokenomiikka

My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALICE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

My Neighbor Alice (ALICE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa My Neighbor Alice:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa My Neighbor Alice MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ALICE paikallisiin valuuttoihin

My Neighbor Alice-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton My Neighbor Alice toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”My Neighbor Alice”

Paljonko My Neighbor Alice (ALICE) on arvoltaan tänään?
ALICE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3737 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ALICE-USD-parin nykyinen hinta?
ALICE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3737. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on My Neighbor Alice-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ALICE markkina-arvo on $ 37.37M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ALICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ALICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli ALICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ALICE saavutti ATH-hinnaksi 42.55032036 USD.
Mikä oli ALICE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ALICE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.3139154720406003 USD.
Mikä on ALICE-rahakkeen treidausvolyymi?
ALICE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 382.15K USD.
Nouseeko ALICE tänä vuonna korkeammalle?
ALICE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ALICE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:58:20 (UTC+8)

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

