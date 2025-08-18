Mikä on My Neighbor Alice (ALICE)

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

My Neighbor Alice on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja My Neighbor Alice-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista ALICE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue My Neighbor Alice-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään My Neighbor Alice-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

My Neighbor Alice-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon My Neighbor Alice (ALICE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko My Neighbor Alice (ALICE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita My Neighbor Alice-rahakkeelle.

Tarkista My Neighbor Alice-rahakkeen hintaennuste nyt!

My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen tokenomiikka

My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALICE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

My Neighbor Alice (ALICE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa My Neighbor Alice:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa My Neighbor Alice MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ALICE paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

My Neighbor Alice-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton My Neighbor Alice toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”My Neighbor Alice” Paljonko My Neighbor Alice (ALICE) on arvoltaan tänään? ALICE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3737 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on ALICE-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.3737 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo ALICE -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on My Neighbor Alice-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen ALICE markkina-arvo on $ 37.37M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on ALICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? ALICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD . Mikä oli ALICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? ALICE saavutti ATH-hinnaksi 42.55032036 USD . Mikä oli ALICE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? ALICE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.3139154720406003 USD . Mikä on ALICE-rahakkeen treidausvolyymi? ALICE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 382.15K USD . Nouseeko ALICE tänä vuonna korkeammalle? ALICE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ALICE-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

