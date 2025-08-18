My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein
-0.93%
-1.29%
-4.89%
-4.89%
My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3737. Viimeisen 24 tunnin aikana ALICE on vaihdellut alimmillaan $ 0.3731 ja korkeimmillaan $ 0.3943 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 42.55032036, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.3139154720406003.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ALICE on muuttunut -0.93% viimeisen tunnin aikana, -1.29% 24 tunnin aikana ja -4.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen markkinatiedot
No.664
ETH
My Neighbor Alice-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.37M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 382.15K. ALICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 37.37M.
My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän My Neighbor Alice-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.004885
-1.29%
30 päivää
$ -0.0945
-20.19%
60 päivää
$ +0.0477
+14.63%
90 päivää
$ -0.1244
-24.98%
My Neighbor Alice-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ALICE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.004885 (-1.29%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
My Neighbor Alice 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0945 (-20.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
My Neighbor Alice-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ALICE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0477 (+14.63%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
My Neighbor Alice-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1244 (-24.98%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle My Neighbor Alice (ALICE)?
My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.
My Neighbor Alice on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja My Neighbor Alice-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista ALICE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue My Neighbor Alice-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään My Neighbor Alice-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
My Neighbor Alice-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon My Neighbor Alice (ALICE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko My Neighbor Alice (ALICE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita My Neighbor Alice-rahakkeelle.
My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALICE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
My Neighbor Alice (ALICE) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa My Neighbor Alice:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa My Neighbor Alice MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.