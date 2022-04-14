My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu My Neighbor Alice (ALICE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen tiedot My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends. Virallinen verkkosivusto: https://www.myneighboralice.com/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.myneighboralice.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9ARQsBfAn65q522cEqSJuse3cLhA31jgWDBGQHeiq7Mg Osta ALICE-rahaketta nyt!

My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 40.84M $ 40.84M $ 40.84M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 40.84M $ 40.84M $ 40.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 28.641 $ 28.641 $ 28.641 Kaikkien aikojen alin: $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 Nykyinen hinta: $ 0.4084 $ 0.4084 $ 0.4084 Lue lisää My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen hinnasta

My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ALICE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ALICE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ALICE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ALICE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ALICE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ALICE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ALICE-rahakkeita MEXCistä nyt!

My Neighbor Alice (ALICE) -rahakkeen hintahistoria ALICE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ALICE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ALICE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ALICE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ALICE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ALICE-rahakkeen hintaennuste nyt!

