Alchemist AI-logo

Alchemist AI – hinta (ALCH)

1ALCH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.13624
$0.13624$0.13624
-2.52%1D
USD
Reaaliaikainen Alchemist AI (ALCH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:57:50 (UTC+8)

Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.13368
$ 0.13368$ 0.13368
24 h:n matalin
$ 0.14128
$ 0.14128$ 0.14128
24 h:n korkein

$ 0.13368
$ 0.13368$ 0.13368

$ 0.14128
$ 0.14128$ 0.14128

$ 0.23717574498348756
$ 0.23717574498348756$ 0.23717574498348756

$ 0.00032770722617208
$ 0.00032770722617208$ 0.00032770722617208

+1.27%

-2.52%

-5.27%

-5.27%

Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.13624. Viimeisen 24 tunnin aikana ALCH on vaihdellut alimmillaan $ 0.13368 ja korkeimmillaan $ 0.14128 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.23717574498348756, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00032770722617208.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ALCH on muuttunut +1.27% viimeisen tunnin aikana, -2.52% 24 tunnin aikana ja -5.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen markkinatiedot

No.334

$ 115.80M
$ 115.80M$ 115.80M

$ 66.68K
$ 66.68K$ 66.68K

$ 136.24M
$ 136.24M$ 136.24M

850.00M
850.00M 850.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

85.00%

SOL

Alchemist AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 115.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.68K. ALCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 850.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 136.24M.

Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Alchemist AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.003522-2.52%
30 päivää$ -0.00744-5.18%
60 päivää$ +0.01588+13.19%
90 päivää$ +0.00192+1.42%
Alchemist AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ALCH-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.003522 (-2.52%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Alchemist AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00744 (-5.18%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Alchemist AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ALCH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01588 (+13.19%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Alchemist AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00192 (+1.42%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Alchemist AI (ALCH)?

Tarkista Alchemist AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Alchemist AI (ALCH)

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

Alchemist AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Alchemist AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ALCH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Alchemist AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Alchemist AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Alchemist AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Alchemist AI (ALCH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Alchemist AI (ALCH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Alchemist AI-rahakkeelle.

Tarkista Alchemist AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen tokenomiikka

Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALCH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Alchemist AI (ALCH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Alchemist AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Alchemist AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ALCH paikallisiin valuuttoihin

1 Alchemist AI(ALCH) - VND
3,585.1556
1 Alchemist AI(ALCH) - AUD
A$0.211172
1 Alchemist AI(ALCH) - GBP
0.1008176
1 Alchemist AI(ALCH) - EUR
0.1171664
1 Alchemist AI(ALCH) - USD
$0.13624
1 Alchemist AI(ALCH) - MYR
RM0.5749328
1 Alchemist AI(ALCH) - TRY
5.5763032
1 Alchemist AI(ALCH) - JPY
¥20.16352
1 Alchemist AI(ALCH) - ARS
ARS$178.0902032
1 Alchemist AI(ALCH) - RUB
10.9768568
1 Alchemist AI(ALCH) - INR
11.8923896
1 Alchemist AI(ALCH) - IDR
Rp2,233.4422656
1 Alchemist AI(ALCH) - KRW
191.0793248
1 Alchemist AI(ALCH) - PHP
7.7874784
1 Alchemist AI(ALCH) - EGP
￡E.6.6062776
1 Alchemist AI(ALCH) - BRL
R$0.7479576
1 Alchemist AI(ALCH) - CAD
C$0.1880112
1 Alchemist AI(ALCH) - BDT
16.5695088
1 Alchemist AI(ALCH) - NGN
208.9567376
1 Alchemist AI(ALCH) - COP
$549.35374
1 Alchemist AI(ALCH) - ZAR
R.2.4155352
1 Alchemist AI(ALCH) - UAH
5.6103632
1 Alchemist AI(ALCH) - VES
Bs18.66488
1 Alchemist AI(ALCH) - CLP
$131.74408
1 Alchemist AI(ALCH) - PKR
Rs38.637664
1 Alchemist AI(ALCH) - KZT
73.2072016
1 Alchemist AI(ALCH) - THB
฿4.4495984
1 Alchemist AI(ALCH) - TWD
NT$4.1539576
1 Alchemist AI(ALCH) - AED
د.إ0.5000008
1 Alchemist AI(ALCH) - CHF
Fr0.108992
1 Alchemist AI(ALCH) - HKD
HK$1.0640344
1 Alchemist AI(ALCH) - AMD
֏52.139048
1 Alchemist AI(ALCH) - MAD
.د.م1.2275224
1 Alchemist AI(ALCH) - MXN
$2.5572248
1 Alchemist AI(ALCH) - SAR
ريال0.5109
1 Alchemist AI(ALCH) - PLN
0.4986384
1 Alchemist AI(ALCH) - RON
лв0.592644
1 Alchemist AI(ALCH) - SEK
kr1.3106288
1 Alchemist AI(ALCH) - BGN
лв0.2288832
1 Alchemist AI(ALCH) - HUF
Ft46.5613824
1 Alchemist AI(ALCH) - CZK
2.8801136
1 Alchemist AI(ALCH) - KWD
د.ك0.0415532
1 Alchemist AI(ALCH) - ILS
0.4645784
1 Alchemist AI(ALCH) - AOA
Kz124.1922968
1 Alchemist AI(ALCH) - BHD
.د.ب0.05136248
1 Alchemist AI(ALCH) - BMD
$0.13624
1 Alchemist AI(ALCH) - DKK
kr0.8746608
1 Alchemist AI(ALCH) - HNL
L3.5613136
1 Alchemist AI(ALCH) - MUR
6.2302552
1 Alchemist AI(ALCH) - NAD
$2.4100856
1 Alchemist AI(ALCH) - NOK
kr1.3869232
1 Alchemist AI(ALCH) - NZD
$0.2329704
1 Alchemist AI(ALCH) - PAB
B/.0.13624
1 Alchemist AI(ALCH) - PGK
K0.5749328
1 Alchemist AI(ALCH) - QAR
ر.ق0.4959136
1 Alchemist AI(ALCH) - RSD
дин.13.739804

Alchemist AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Alchemist AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Alchemist AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Alchemist AI”

Paljonko Alchemist AI (ALCH) on arvoltaan tänään?
ALCH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.13624 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ALCH-USD-parin nykyinen hinta?
ALCH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.13624. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Alchemist AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ALCH markkina-arvo on $ 115.80M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ALCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ALCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 850.00M USD.
Mikä oli ALCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ALCH saavutti ATH-hinnaksi 0.23717574498348756 USD.
Mikä oli ALCH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ALCH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00032770722617208 USD.
Mikä on ALCH-rahakkeen treidausvolyymi?
ALCH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.68K USD.
Nouseeko ALCH tänä vuonna korkeammalle?
ALCH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ALCH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

