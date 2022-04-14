Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Alchemist AI (ALCH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen tiedot Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games. Virallinen verkkosivusto: https://www.alchemistai.app/ Valkoinen paperi: https://docs.alchemistai.app/docs Block Explorer: https://solscan.io/token/HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump Osta ALCH-rahaketta nyt!

Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 97.84M $ 97.84M $ 97.84M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 115.10M $ 115.10M $ 115.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.24124 $ 0.24124 $ 0.24124 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 Nykyinen hinta: $ 0.1151 $ 0.1151 $ 0.1151 Lue lisää Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen hinnasta

Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ALCH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ALCH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ALCH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ALCH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ALCH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ALCH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ALCH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Alchemist AI (ALCH) -rahakkeen hintahistoria ALCH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ALCH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ALCH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ALCH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ALCH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ALCH-rahakkeen hintaennuste nyt!

