ArchLoot (AL) -rahakkeen tiedot ArchLoot is a UGC P2E game that attempts to change the whole gamefi dynamics with its exceptional gameplay and unique infrastructure behind NFT assets. Basically a player assemble his/her own avatar with different parts (NFTs with a diversity of rarity, stats, looks and skills), then start the adventure. Virallinen verkkosivusto: https://ArchLoot.com Valkoinen paperi: https://doc.archloot.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x046BAd07658f3B6cAd9A396CFcbC1243AF452ec1 Osta AL-rahaketta nyt!

ArchLoot (AL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ArchLoot (AL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 62.92M $ 62.92M $ 62.92M Kokonaistarjonta: $ 992.46M $ 992.46M $ 992.46M Kierrossa oleva tarjonta: $ 783.58M $ 783.58M $ 783.58M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 79.69M $ 79.69M $ 79.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0737710349708615 $ 0.0737710349708615 $ 0.0737710349708615 Nykyinen hinta: $ 0.0803 $ 0.0803 $ 0.0803 Lue lisää ArchLoot (AL) -rahakkeen hinnasta

ArchLoot (AL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ArchLoot (AL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ArchLoot (AL) -rahakkeen hintahistoria AL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AL-rahakkeen hintaennuste nyt!

