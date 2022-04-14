AIT Protocol (AITPROTOCOL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AIT Protocol (AITPROTOCOL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AIT Protocol (AITPROTOCOL) -rahakkeen tiedot The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security. AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments. Virallinen verkkosivusto: https://aitprotocol.ai/ Valkoinen paperi: https://github.com/ait-protocol/einstein-ait-prod Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x89d584A1EDB3A70B3B07963F9A3eA5399E38b136 Osta AITPROTOCOL-rahaketta nyt!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AIT Protocol (AITPROTOCOL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Kokonaistarjonta: $ 297.60M $ 297.60M $ 297.60M Kierrossa oleva tarjonta: $ 295.49M $ 295.49M $ 295.49M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.72 $ 0.72 $ 0.72 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007672433908574008 $ 0.007672433908574008 $ 0.007672433908574008 Nykyinen hinta: $ 0.00776 $ 0.00776 $ 0.00776 Lue lisää AIT Protocol (AITPROTOCOL) -rahakkeen hinnasta

AIT Protocol (AITPROTOCOL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AIT Protocol (AITPROTOCOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AITPROTOCOL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AITPROTOCOL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AITPROTOCOL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AITPROTOCOL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AITPROTOCOL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AIT Protocol (AITPROTOCOL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AITPROTOCOL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AITPROTOCOL-rahakkeita MEXCistä nyt!

AIT Protocol (AITPROTOCOL) -rahakkeen hintahistoria AITPROTOCOL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AITPROTOCOL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AITPROTOCOL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AITPROTOCOL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AITPROTOCOL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AITPROTOCOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

