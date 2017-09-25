Kyber Network (KNC) -rahakkeen tokenomiikka

Kyber Network (KNC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Kyber Network (KNC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Kyber Network (KNC) -rahakkeen tiedot

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Virallinen verkkosivusto:
https://kyberswap.com/
Valkoinen paperi:
https://docs.kyberswap.com/introduction
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202

Kyber Network (KNC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Kyber Network (KNC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 75.79M
Kokonaistarjonta:
$ 240.46M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 187.56M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 97.17M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 5.74
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.25991972993251367
Nykyinen hinta:
$ 0.4041
Kyber Network (KNC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Kyber Network (KNC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KNC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KNC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KNC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KNC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KNC-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Kyber Network (KNC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KNC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Kyber Network (KNC) -rahakkeen hintahistoria

KNC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

KNC-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KNC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KNC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.