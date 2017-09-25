Kyber Network (KNC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Kyber Network (KNC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Kyber Network (KNC) -rahakkeen tiedot “KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”. Virallinen verkkosivusto: https://kyberswap.com/ Valkoinen paperi: https://docs.kyberswap.com/introduction Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202 Osta KNC-rahaketta nyt!

Kyber Network (KNC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Kyber Network (KNC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 75.79M $ 75.79M $ 75.79M Kokonaistarjonta: $ 240.46M $ 240.46M $ 240.46M Kierrossa oleva tarjonta: $ 187.56M $ 187.56M $ 187.56M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 97.17M $ 97.17M $ 97.17M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.74 $ 5.74 $ 5.74 Kaikkien aikojen alin: $ 0.25991972993251367 $ 0.25991972993251367 $ 0.25991972993251367 Nykyinen hinta: $ 0.4041 $ 0.4041 $ 0.4041 Lue lisää Kyber Network (KNC) -rahakkeen hinnasta

Kyber Network (KNC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Kyber Network (KNC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä KNC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KNC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät KNC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KNC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka KNC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Kyber Network (KNC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita KNC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan KNC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Kyber Network (KNC) -rahakkeen hintahistoria KNC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu KNC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

KNC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne KNC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KNC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso KNC-rahakkeen hintaennuste nyt!

