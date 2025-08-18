AIT Protocol (AITPROTOCOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00844
24 h:n matalin
$ 0.01026
24 h:n korkein
$ 0.00844
$ 0.01026
$ 1.2080092865071796
$ 0.007936425794075127
-4.20%
-6.43%
-23.62%
AIT Protocol (AITPROTOCOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00844. Viimeisen 24 tunnin aikana AITPROTOCOL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00844 ja korkeimmillaan $ 0.01026 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AITPROTOCOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.2080092865071796, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.007936425794075127.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AITPROTOCOL on muuttunut -4.20% viimeisen tunnin aikana, -6.43% 24 tunnin aikana ja -23.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) -rahakkeen markkinatiedot
No.1695
$ 2.49M
$ 8.85K
$ 2.51M
295.47M
297,604,759.67804533
ETH
AIT Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.49M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 8.85K. AITPROTOCOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 295.47M ja sen kokonaistarjonta on 297604759.67804533. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.51M.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AIT Protocol-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00058
-6.43%
30 päivää
$ -0.00754
-47.19%
60 päivää
$ -0.00046
-5.17%
90 päivää
$ -0.01183
-58.37%
AIT Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään AITPROTOCOL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00058 (-6.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
AIT Protocol 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00754 (-47.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
AIT Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AITPROTOCOL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00046 (-5.17%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
AIT Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01183 (-58.37%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AIT Protocol (AITPROTOCOL)?
The AIT Protocol stands as a trailblazer in the domain of Web3 data infrastructure, placing a significant emphasis on the annotation of data and the training of AI models. This innovative protocol leverages the power of blockchain technology to create a decentralized labor market that transcends international boundaries. In this unique market ecosystem, participants are incentivized through the principles of crypto economics, ensuring not only the rapidity of cross-national payment settlements but also the utmost trust and security.
AITPROTOCOL also runs a subnet on Bittensor network called 'Einstein AIT' which focuses on mathematics, logic, and data analysis. The AI subnet is to optimize response accuracy of the entire Bittensor network. We achieve this by enabling the language model to autonomously write, test, and execute code within unique Python environments.
AIT Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AIT Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista AITPROTOCOL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue AIT Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AIT Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
AIT Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon AIT Protocol (AITPROTOCOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AIT Protocol (AITPROTOCOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AIT Protocol-rahakkeelle.
AIT Protocol (AITPROTOCOL) -rahakkeen tokenomiikka
AIT Protocol (AITPROTOCOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AITPROTOCOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
AIT Protocol (AITPROTOCOL) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa AIT Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AIT Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.