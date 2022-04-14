AIPAD (AIPAD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AIPAD (AIPAD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AIPAD (AIPAD) -rahakkeen tiedot AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing. Virallinen verkkosivusto: https://www.aipad.tech/ Valkoinen paperi: https://aipad-1.gitbook.io/aipad/leaderboard-tier-system Block Explorer: https://blockscan.com/address/0xe55d97a97ae6a17706ee281486e98a84095d8aaf Osta AIPAD-rahaketta nyt!

AIPAD (AIPAD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AIPAD (AIPAD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Kokonaistarjonta: $ 199.05M $ 199.05M $ 199.05M Kierrossa oleva tarjonta: $ 194.29M $ 194.29M $ 194.29M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.28807 $ 0.28807 $ 0.28807 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00787151576235432 $ 0.00787151576235432 $ 0.00787151576235432 Nykyinen hinta: $ 0.01073 $ 0.01073 $ 0.01073 Lue lisää AIPAD (AIPAD) -rahakkeen hinnasta

AIPAD (AIPAD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AIPAD (AIPAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AIPAD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIPAD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AIPAD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIPAD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AIPAD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AIPAD (AIPAD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AIPAD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AIPAD-rahakkeita MEXCistä nyt!

AIPAD (AIPAD) -rahakkeen hintahistoria AIPAD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AIPAD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AIPAD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AIPAD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AIPAD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AIPAD-rahakkeen hintaennuste nyt!

