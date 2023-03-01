AIPAD

AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

SijoitusNo.1852

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.08%

Kierrossa oleva tarjonta194,287,912.3426508

Enimmäistarjonta200,000,000

Kokonaistarjonta199,049,334.2921128

Kierrossa oleva määrä0.9714%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta1.3174977731025719,2023-03-01

Alin hinta0.00787151576235432,2025-06-23

Julkinen lohkoketjuBSC

JohdantoAIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

