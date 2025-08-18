Mikä on Delysium (AGI)

The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store.

Delysium on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Delysium-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista AGI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Delysium-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Delysium-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Delysium-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Delysium (AGI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Delysium (AGI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Delysium-rahakkeelle.

Tarkista Delysium-rahakkeen hintaennuste nyt!

Delysium (AGI) -rahakkeen tokenomiikka

Delysium (AGI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Delysium (AGI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Delysium:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Delysium MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AGI paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Delysium-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Delysium toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Delysium” Paljonko Delysium (AGI) on arvoltaan tänään? AGI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0476 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on AGI-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0476 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo AGI -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Delysium-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen AGI markkina-arvo on $ 71.87M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on AGI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? AGI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.51B USD . Mikä oli AGI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? AGI saavutti ATH-hinnaksi 0.6996585296699076 USD . Mikä oli AGI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? AGI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.012234014055111651 USD . Mikä on AGI-rahakkeen treidausvolyymi? AGI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 118.00K USD . Nouseeko AGI tänä vuonna korkeammalle? AGI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AGI-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Delysium (AGI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.