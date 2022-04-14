Delysium (AGI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Delysium (AGI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Delysium (AGI) -rahakkeen tiedot The goal of Delysium is to construct a virtual world where 1 billion individuals and 100 billion AI Virtual Beings coexist on blockchain. These virtual beings are not limited to only digital versions of ourselves but also companions and Non-Player Characters (NPCs) who can travel across diverse scenarios, including games, communities, and media platforms. The first AAA-quality playable game powered by decentralized game publishing structure has already been listed on the Epic Games store. Virallinen verkkosivusto: https://www.delysium.com/ Valkoinen paperi: https://www.delysium.com/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/8bUbe1ujsM1G3JEbBWVVCXa2widmuPdKUB2rGKMYFw7R Osta AGI-rahaketta nyt!

Delysium (AGI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Delysium (AGI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 72.31M $ 72.31M $ 72.31M Kokonaistarjonta: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.51B $ 1.51B $ 1.51B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 143.64M $ 143.64M $ 143.64M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 Kaikkien aikojen alin: $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 $ 0.012234014055111651 Nykyinen hinta: $ 0.04788 $ 0.04788 $ 0.04788 Lue lisää Delysium (AGI) -rahakkeen hinnasta

Delysium (AGI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Delysium (AGI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AGI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AGI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AGI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AGI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Delysium (AGI) -rahakkeen hintahistoria AGI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AGI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AGI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AGI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AGI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AGI-rahakkeen hintaennuste nyt!

