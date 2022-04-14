Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Arsenal Fan Token (AFC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen tiedot Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans. Virallinen verkkosivusto: https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b Osta AFC-rahaketta nyt!

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M Kokonaistarjonta: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 16.88M $ 16.88M $ 16.88M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.95 $ 5.95 $ 5.95 Kaikkien aikojen alin: $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 Nykyinen hinta: $ 0.422 $ 0.422 $ 0.422 Lue lisää Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen hinnasta

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AFC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AFC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AFC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AFC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AFC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AFC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AFC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen hintahistoria AFC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AFC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AFC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AFC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AFC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AFC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!