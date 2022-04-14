Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen tokenomiikka

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Arsenal Fan Token (AFC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen tiedot

Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know
Block Explorer:
https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M
Kokonaistarjonta:
$ 40.00M
$ 40.00M$ 40.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 9.32M
$ 9.32M$ 9.32M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 16.88M
$ 16.88M$ 16.88M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 5.95
$ 5.95$ 5.95
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.3127281881382334
$ 0.3127281881382334$ 0.3127281881382334
Nykyinen hinta:
$ 0.422
$ 0.422$ 0.422

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AFC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AFC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AFC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AFC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AFC-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AFC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen hintahistoria

AFC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

AFC-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne AFC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AFC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.